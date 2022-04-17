家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

▲雲林西螺安定國小昨日辦理新生報到，共有32名小一新生，今年已連續兩年新生增班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受少子化影響，偏鄉小校每逢新學年招生都備極辛勞，雲林西螺鎮安定國小繼去年學生數成長後，16日辦理新生報到，共有32名小一新生，今年已連續兩年新生增班，比照去年小六畢業生僅17名，增近一倍。安定國小校長洪孟真表示，原戶政事務所給的名單是27位，多出5人跨區報到，教師們很驚喜也很開心。

昨日安定國小辦理111學年度小一新生報到，除了少數新生家長因為工作繁忙，已經提前完成報到手續，大部分家長採現場報到，校方讓孩子們與家長完成報到手續後，也帶小朋友到學校認識新環境與師長，除了準備新生見面禮外，還配合虎年，準備老虎造型氣球，讓每個新生走出校園「虎虎生風」。

▲雲林西螺安定國小今年已連續兩年新生增班，許多學生都是全家出動一起前往。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

安定國小校長洪孟真表示，有些家庭是全家出動，增添許多熱鬧氣氛，三年級程語喬陪著妹妹辦理報到手續，對於未來可以和妹妹一同牽手走進校園感到相當期待。而今年小一新生有許多都是安定非營利幼兒園的孩子，大家不約而同辦理報到，孩子們都很開心，更當場開起同學會。

一名跨區幫孩子辦理新生報到的李姓家長表示，按戶籍地劃分原本應該是在距離家僅550公尺的另一所熱門小學，該小學後門與家門更是在同一條路上，如此捨近求遠的原因其實最主要因為受到安定幼兒園影響，早期想法僅知小校的教育資沒有大校多，但孩子在這裡讀幼兒園，3年來進進出出接送孩子的體驗。

送孩子上學會聽得到小學的朝會、假日幼兒園也會受邀參與小學辦理的活動、平常在校園接小孩進出時，與小學教師相遇時有禮的點頭問候。放學時間看到安定國小的小學生與接送家長的互動都是有禮貌、守規矩，這打破原本嚮往大校的迷思，校風、好老師教學是我為孩子選擇的。

校長洪孟真也提到，前年新生25名、去年新生30名拆成兩班，其他年級都只有一班，學校資源雖沒較其他大校來得充裕，但在這裡的每個孩子都是能充分使用及學習，我們在課程上多元設計、雙語課程有外師教學之外，全校教師用心推動閱讀，未來也將更投注更多心力在科普教育，讓每位學生在品德、雙語、科普教育下長成，未來求學成績也毫不遜色。

▲校方除了準備新生見面禮外，還配合虎年，準備老虎造型氣球，讓每個新生走出校園「虎虎生風」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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