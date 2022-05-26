國小妹到圖書館上課！她見「遠距背後一幕」嘆：站在月台卻沒上車

▲雲林土庫鎮立圖書館開放學童進入線上上課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

因應疫情，許多學校都改採線上教學，不過並不是每個人家中都有網路和設備，因此有些學童就會前去圖書館借電腦。雲林縣土庫鎮立圖書館館長就在臉書分享「停課不停學」的故事，很多孩子真的需要有人從旁協助，不然就會像「站在月台上，卻沒有上車的人。」

館長在臉書粉專「館長小編的圖書館日常」上，以「陪你回家拿課本」為題發文，提到日前圖書館來了位低年級的小女孩，雖然乖乖坐在電腦桌前，但卻一臉不知所措，詢問過後才知道，原來小女孩「不知道自己的Google帳號，不知道老師的會議室代碼。只有帶了耳機，說要來圖書館上學校的線上課程。」

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女孩說自己是跟著隔壁的大姐姐來的，這位大姐姐是圖書館的常客，同時也是女孩家店裡的常客。因為孩子的媽媽開店很忙，沒有空照顧女兒，所以才請那位大姐姐幫忙；本以為只要到了圖書館就一切沒問題，但是女孩對線上課程並不熟悉，「有電腦、有網路，還是沒有辦法順利上課。」

館長得知當下，馬上致電學校，詢問女孩的上課方式，並協助對方。只是女孩這時卻轉頭說，「我沒有帶課本。」館長問得女孩住家地址後，發現離圖書館只有100公尺的距離，女孩本想請大姐姐陪她回去，但對方課程是線上同步的，無法離開，因此館長便說，「我陪你回家拿吧！」

到女孩家後，媽媽還在忙店裡的事情，並說自己工作太忙，這樣停課實在無法顧到孩子。拿完課本後，女孩在途中不禁說著「書好重喔！」但館長並沒有幫忙提，因為「這是她的課本、是她的事，應該要學會自己負起責任」，她認為可以給孩子幫助，但不等於要承擔孩子可以負責的那部分。

受到疫情影響，許多課程改採線上方式進行，但是線上課程需要的不只是設備和網路，還要「照顧者的引導和協助」，圖書館畢竟不是安親班，一、兩個孩子還能幫忙照顧，但他們能做的真的還是很有限。

館長說，她相信台灣有許多這樣的孩子，因為父母忙碌、無法照顧，即便學校課程建置再完善，也很難發揮預期的效果，「這些孩子就像站在月台上，卻沒有上車的人，眼看著高鐵駛去，開往停課不停學的目的地，而自己卻留在原地」，列車上的人和月台上的中，終究會越離越遠。

貼文曝光後，引發底下網友熱議，「疫情下的教育也讓學童的受教權走向了極端」、「我是家教老師，看到小孩得到援助當然安心了點，但坦白說我還是有一股憤怒，憤怒這孩子在平常就沒有得到應有的教養」、「就算家長白天做生意忙，至少晚上可以先幫孩子把課本、文具等，先整理好放在『書包』裡吧」、「好溫暖，只能說，你們已經很棒了」。

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