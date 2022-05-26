豪大雨狂襲西螺延平老街　10公尺高大王椰子樹...壓垮路邊停車

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（26）日受鋒面影響，部分鄉鎮陸續降雨，西螺鎮下午1時許下起一陣陣豪大雨，14時許，延平老街第一銀行外的大王椰子樹突然倒塌，所幸樹旁有一座台電變電箱阻隔，僅一輛休旅車稍微受損，無人受傷，西螺派出所與鎮公所派出相關人員前往排除並於15時25分恢復通車。

▲所幸有電箱墊底，休旅車未受太大損傷。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

西螺鎮長鄭玲惠於臉書貼文「延平路、建興路第一銀行前椰子樹斷掉，工務課、清潔隊、警員到場清除中，下大雨請行車注意安全」，呼籲鄉親行經該處遵行警員指引改道，並減速慢行。

▲西螺老街椰子樹橫躺路中，路過民眾拍下照片提醒鄉親繞道。（圖／翻攝自Facebook／西螺人（讚）出來）

西螺警方表示，獲報後派出線上警力三名，由西螺派出所副所長陳境達於現場協助指引道路交通維安，現場由清潔隊與相關人員排除路障，即於15時25分恢復通車。

▲西螺老街椰子樹橫躺路中，警方與西螺鎮公所人員於現場排除路障，該處已於15時25分恢復通車。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

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