　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪大雨狂襲西螺延平老街　10公尺高大王椰子樹...壓垮路邊停車

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（26）日受鋒面影響，部分鄉鎮陸續降雨，西螺鎮下午1時許下起一陣陣豪大雨，14時許，延平老街第一銀行外的大王椰子樹突然倒塌，所幸樹旁有一座台電變電箱阻隔，僅一輛休旅車稍微受損，無人受傷，西螺派出所與鎮公所派出相關人員前往排除並於15時25分恢復通車。

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲所幸有電箱墊底，休旅車未受太大損傷。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

西螺鎮長鄭玲惠於臉書貼文「延平路、建興路第一銀行前椰子樹斷掉，工務課、清潔隊、警員到場清除中，下大雨請行車注意安全」，呼籲鄉親行經該處遵行警員指引改道，並減速慢行。

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺老街椰子樹橫躺路中，路過民眾拍下照片提醒鄉親繞道。（圖／翻攝自Facebook／西螺人（讚）出來）

西螺警方表示，獲報後派出線上警力三名，由西螺派出所副所長陳境達於現場協助指引道路交通維安，現場由清潔隊與相關人員排除路障，即於15時25分恢復通車。

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲強降雨勢造成老街椰子樹橫躺路中，西螺鎮公所快速排除路障通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺老街椰子樹橫躺路中，警方與西螺鎮公所人員於現場排除路障，該處已於15時25分恢復通車。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►4男女箔子寮外沙洲忘情「摸赤嘴」　熱褲辣妹漲潮困沙洲求救

►雲林縣高中以下線上授課延至6／2　張麗善：滾動式調整

►線上授課學童在家遇連網窘境　土庫圖書館暖心供解限電腦

►雲林6歲男童確診急轉猛爆性腦炎　張麗善：全力搶救盼能脫


 

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
爺確診被勸回家！凌晨離世「遺體吹冷氣12小時」不能動　家屬無
柯文哲兒女也確診！　自嘲變「奶爸」：當爸30年沒照顧小孩
快訊／與妻吵架下車刺死路人　新店隨機殺人案免死定讞
3萬補貼、10萬紓困貸款沒了　勞動部：這一波暫不推
快訊／台中榮總停車場死亡車禍！　行人卡車底身亡
快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調大搜索10公司
台北等16縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看
快訊／高雄下周不到校！　高中以下遠距上課延長至6／5
Angelababy爆出事了？　4工作室一夕間全被註銷
醫估4成人口染疫　陳時中：高原期會長一點「20%人口染疫是上
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太想回家「爬醫院窗台」墜8樓亡！父求國賠300萬　敗訴理由曝

宜蘭+2041！暫停實體課程延至6／2　報稅可申請延期或分期

與妻吵架即下車持刀刺死路人！新店隨機殺人案免死定讞

連鎖KTV員工側錄盜卡爽刷75萬　狂買蘋果產品、高價金飾變賣

債主一句「沒錢就去搶銀行」　他搶新竹渣打17.5萬秒落網

快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調20路搜索10公司

豪大雨狂襲西螺延平老街　10公尺高大王椰子樹...壓垮路邊停車

深夜騎車遇警急剎！口齒不清辯吃檳榔　吐出「夾鏈袋」慘了

快訊／台中榮總停車場死亡車禍！行人遭撞卡車底　搶救不治

少年被毆重傷...家屬質疑未辦殺人未遂罪　屏東警：須由檢方認定

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

太想回家「爬醫院窗台」墜8樓亡！父求國賠300萬　敗訴理由曝

宜蘭+2041！暫停實體課程延至6／2　報稅可申請延期或分期

與妻吵架即下車持刀刺死路人！新店隨機殺人案免死定讞

連鎖KTV員工側錄盜卡爽刷75萬　狂買蘋果產品、高價金飾變賣

債主一句「沒錢就去搶銀行」　他搶新竹渣打17.5萬秒落網

快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調20路搜索10公司

豪大雨狂襲西螺延平老街　10公尺高大王椰子樹...壓垮路邊停車

深夜騎車遇警急剎！口齒不清辯吃檳榔　吐出「夾鏈袋」慘了

快訊／台中榮總停車場死亡車禍！行人遭撞卡車底　搶救不治

少年被毆重傷...家屬質疑未辦殺人未遂罪　屏東警：須由檢方認定

吉野家社長親自謝罪！失言風波連環爆　股東會上首度公開道歉

妻產後「42→90kg」怒噴尪：都你害的　人夫愧疚躲廁所吃便當

南投+1004！新增3死皆有慢性病史　5／28起各衛生所可打兒童BNT

基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

高端疫苗代工利多延續　東洋林全曝：雙方合作穩健、看好後市走揚

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

蔡佳諺難忘玉山盃奪冠入選U18中華隊　最後抱回世界盃冠軍

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

寶格麗聯手重機牌打造限量錶　DUCATI標誌紅面盤勾熱血精神

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

即／台中榮總停車場行人遭撞　搶救不治

小王腰痛無法滿足！人妻哭喊：我慾求不滿

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

單身女子訂家具到租屋處　遭恐怖司機壓上床性侵

人妻連劈4男　談嘿咻價瞎扯「買賣螃蟹」

小三撕逼傳裸照給正宮　「妳老公技術真好」

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

被抓包兼職網軍抹黑徐巧芯　國小師喊告網友

閃路口阿北重機急剎翻3圈　驚險影像曝

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

更多熱門

相關新聞

箔子寮外沙洲「摸赤嘴」　熱褲辣妹漲潮困沙洲

箔子寮外沙洲「摸赤嘴」　熱褲辣妹漲潮困沙洲

海巡署中部分署第四岸巡隊箔子寮安檢所昨（25）日18時接獲釣客通報，有民眾受困於箔子寮外沙洲無法自行返回岸際，安檢所林小隊長隨即率員攜帶救生裝備前往現場，並通報雲林縣消防局第三大隊四湖、口湖消防分隊及台西警分局飛沙派出所人員聯合救援，救回2男2女幸均無受傷，自行返家。

雲林縣高中以下線上授課延至6／2

雲林縣高中以下線上授課延至6／2

線上授課學童在家連不上網　土庫圖書館開放使用電腦

線上授課學童在家連不上網　土庫圖書館開放使用電腦

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

6歲童確診急轉猛爆性腦炎　張麗善：全力搶救盼能脫險

6歲童確診急轉猛爆性腦炎　張麗善：全力搶救盼能脫險

關鍵字：

路樹樹倒西螺鎮大王椰子樹雲林西螺鎮公所西螺派出所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面