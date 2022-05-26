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線上授課學童在家遇連網窘境　土庫圖書館暖心供解限電腦

▲雲林土庫鎮立圖書館開放學童進入線上授課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲學童林小妹與弟弟讀同一家小學，但是他們只借到1台平板電腦，也礙於家中網路頻寬問題，她和弟弟為了順利上課，輪流到圖書館使用電腦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一般鄉鎮市圖書館基於資源共享原則申請借用均有限次、限時，因高中以下學校本週採遠距教學，雲林有學童求助地方圖書館，獲得友善支援而成為成地方美談。土庫鎮圖書館有8台電腦，圖書館特別解限，讓學童到此安心上課，而館長彭冠綸擔任臨時老師，協助學生排解疑難雜症。

土庫鎮圖書館近日在開館前就出現學生背著書包在門口等待，館方人員熱心地接待他們，學生們依序入館，坐在電腦前等待課程連線，圖書館考量到各年級上課時間不同，因此電腦座位系統限制解禁，協助停課不停學的學生可以安心使用，彭冠綸等人協助部分學生登入課程路徑，排除電腦系統問題。

就讀土庫國小五年級的學童林小妹說，學校實行線上教學，雖然仍可以到校讀書，可是阿嬤擔心學校人多的疫情狀況，希望姊弟倆在家或是到圖書館繼續求學。林小妹說，她與弟弟讀同一家小學，媽媽說借一台就好，讓其他更需要的人去借，也因家裡有網路頻寬問題，而且圖書館就在小學裡面，她和弟弟輪流到圖書館使用電腦，一直都很習慣這邊的環境。

土庫鎮圖書館館長彭冠綸認為，停課不停學的課程大多改成線上的方式進行。然而，線上課程需要的不只是設備、網路，而是有照顧者的引導和協助。電腦、平板、手機、WiFi，這些都是可以透過學校和圖書館資源獲得的東西。但擁有這些東西之後，更重要的是有一個照顧者，可以在旁邊協助和引導。

館長彭冠綸表示，前來使用電腦上的學生從國小到大學皆有，也有老師要求必須要有鏡頭看到每位學生在線，特別跟圖書館借用平板電腦。有次看到女學生忘了帶課本，詢問女學生的住家地址，僅距離圖書館不到100公尺，她陪同女學生返家拿課本，家長見狀連聲說謝謝，並提到自己因為上班的關係，沒辦法照顧停課的孩子。

雲林縣文化觀光處圖書資訊科長曾惠君表示，文觀處附設圖書館有10台平板電腦可以供學生借，只要出示借書證每次可借閱15天，但必須親自到圖書館還和借。

▲雲林土庫鎮立圖書館開放學童進入線上授課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林土庫鎮立圖書館開放學童進入線上授課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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