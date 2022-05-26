4男女箔子寮外沙洲忘情「摸赤嘴」　熱褲辣妹漲潮困沙洲求救

▲熱褲辣妹與友人相約海邊戲水挖文蛤，因漲潮受困，岸巡人員出動救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊箔子寮安檢所昨（25）日18時接獲釣客通報，有民眾受困於箔子寮外沙洲無法自行返回岸際，安檢所林小隊長隨即率員攜帶救生裝備前往現場，並通報雲林縣消防局第三大隊四湖、口湖消防分隊及台西警分局飛沙派出所人員聯合救援，救回2男2女幸均無受傷，自行返家。

海巡署中部分署第四岸巡隊說明， 昨日下午4名年輕男女相約前往箔子寮外沙洲挖掘環文蛤、俗稱赤嘴仔，不料未注意漲潮時間受困於沙洲，眼見當下持續漲潮，水深已淹及民眾腰部，岸際釣客見狀向箔子寮安檢所通報，安檢所立即派遣2車1艇5員前往現場，並通報雲林縣消防局第三大隊四湖、口湖消防分隊及雲林縣警察局臺西分局飛沙派出所人員聯合救援。

▲雲林箔子寮昨日傍晚獲釣客通報，有民眾受困於箔子寮外沙洲無法自行返回岸際，當時持續漲潮，水深已淹及腰部。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因豪雨過後潮流更為湍急，該所救援人員當機立斷使用拋繩袋浮水繩並提供魚雷浮標使民眾在漁筏上暫無立即危險，後續海巡警消人員協力拉回受困民眾成功搶救上岸，結束一場虛驚。

4名年輕男女上岸後向救援人員表示，他們是朋友關係，趁天氣放晴相約至海濱戲水及挖文蛤，未注意潮汐而受困，非常感謝各單位救難人員即刻救援，僅受驚嚇無外傷，無需送醫可自行返家。

▲四名20多歲青年男女未注意漲潮受困沙洲獲救，幸虛驚一場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊提醒民眾至港區及岸際活動時，應多注意周遭環境及備妥相關安全措施，以維自身安全；另外呼籲民眾若發現任何救生救難或查緝不法等海洋事務，可透過 118服務專線通報，以共同維護民眾生命財產安全。

▲雲林箔子寮昨日傍晚獲釣客通報，有民眾受困於箔子寮外沙洲無法自行返回岸際，由安檢所小隊長與警消人員前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲救援人員小心翼翼引導獲救民眾返回岸上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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