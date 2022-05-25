唐鳳「確診個案管理」系統上線！新北曝使用狀況：這個建議未改善

▲新北市衛生局發言人高詩琪。（資料照／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／新北報導

政委唐鳳20日宣布「確診個案管理系統」（MBBS）取代法傳系統，讓第一線調閱資料、開立居隔單不再有時間差，並於今（25日）正式上線。對於新系統上線後新北市的狀況，新北市衛生局發言人高詩琪下午在新北市防疫記者會進行說明。

高詩琪表示，5/19新北市衛生局跟中央在系統改善的會議中提出兩點建議，一者是希望能讓5/19以前的確診者能夠有新增、修改的功能，可自行修改疫調資料，正確觸發居隔單，但這部分的功能還未新增完成；二者，今啟用的數位平台要新增接觸者居隔單，今已開始啟用，不過區公所或衛生所、關懷中心都有接到民眾反映自己在該平台找不到自己的居隔證明資料。

高詩琪指出，經協助後，發現兩種狀況，一是Trace系統上有資料，但數位平台找不到；另一個是Trace跟數位平台都沒有資料，這些狀況新北也有跟中央反映。

高詩琪說，MBBS系統啟用後，初期成功發送居隔單的比率是比較低的，但持續優化中，而過程中，新北市衛生局也持續跟中央的系統小組反映意見並調整，現在成功發送的機率比較高了。

高詩琪指出，不過常遇到的問題是，民眾收到的居隔單後發現，自己認為的採檢日跟系統收到的居隔單，兩個是不同日期，這狀況可能牽涉到居隔日期計算的基準，這衛生局跟中央反映後，現在民眾大多能在一定時間內拿到正確的居隔單。

高詩琪說，有看到MBBS持續越來越優化，也一定程度減輕第一線工作人員的負擔。