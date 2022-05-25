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快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

▲▼侯友宜25日上午到板橋江翠大型篩檢站，瞭解轉型調整作業整備狀況。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜25日上午到板橋江翠大型篩檢站，瞭解轉型調整作業整備狀況。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

因應指揮中心表示快篩陽視同確診措施預計5月26日上路全面實施，新北市長侯友宜今宣布祭出4大措施，包括遠距門診增加、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型，以因應協助快篩陽民眾能迅速完成判定通報，有需要者能及時獲得藥物治療。

侯友宜5月25日一早前往板橋江翠大型篩檢站了解社篩站轉型調整作業的整備情形，他表示，為保全醫療量能，讓第一線醫事人員人力全力固守中、重症，減少PCR採檢耗費人力，民眾不用苦苦排隊等候採檢PCR，加速診斷及早給予需要的民眾藥物治療，從5月1日起他便不斷大聲疾呼中央儘速一次到位，不限對象開放「快篩陽視同確診」，在反映了近一個月後，總算要全面實施了。

新北市也及早就做好了相關準備，包括：（1）遠距門診增加：基層診所、醫院、衛生所增加診次。（2）防疫急門診轉型：以「快篩陽診療判讀確認通報」取代採檢，並維持提供「兒童優先通道」及「65歲以上長者優先通道」，針對有症狀者提供症狀緩解藥物，65歲以上及慢性疾病適用資格者，經醫師評估，提供抗病毒藥物。（3）親友代為門診增加：需要時輔助視訊門診。（4）社區篩檢站轉型：採檢對象為有疑義需採檢PCR民眾，部分轉型為防疫急門診。

侯友宜表示，快篩陽視同確診全面實施後，民眾若快篩結果陽性可直接透過遠距視訊診療、防疫急門診、親友代為門診等管道由醫事人員確認後視同確診並完成通報，除有疑義外，不必再採檢PCR，簡化通報流程，減輕民眾及第一線醫護人力負擔，讓確診民眾能及時獲得照護。

▲▼侯友宜25日上午到板橋江翠大型篩檢站，瞭解轉型調整作業整備狀況。（圖／新北市府提供）

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