新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

▲新北市今天在安和國小及其他3校先行接種BNT兒童疫苗，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

眾多家長期待的校園BNT兒童疫苗施打，新北市今（25日）先在安和國小及其他3校率先開打，新北市教育局表示，有意願施打BNT兒童疫苗在40%至70%不等，而其他國小則陸續安排在6月底前完成，由於近期疫情嚴峻，許多家長期盼兒童接種BNT疫苗，預估接種意願將逐步提升。

新北市校園BNT兒童疫苗接種作業今天起展開，今天安排安和國小等3校先接種，新北市副市長劉和然也到安和國小視察關心BNT兒童疫苗接種啟動作業狀況，並沿動線檢視接種等待區、評估區、接種區及休息觀察區。

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▲新北市校園BNT兒童疫苗今開打，副市長劉和然到場視察。（圖／新北教育局提供）

劉和然指出，教育局規劃校園集中接種疫苗作業，日前已經發放BNT疫苗接種須知及意願書進行調查，滿6至11歲學童，施打基礎劑量每劑0.2mL，滿12歲學生每劑0.3mL，而滿6至12歲學生莫德納疫苗集中接種作業併同進行，學校將依不同劑型、劑量，以分流、分時及分開接種日期方式進行接種作業，並持續留意學生接種後身體狀況，調整當日教學型態減少激烈活動，確實建立疫苗副作用應變措施，保護學生健康與安全。

新北市今天安排安和國小及其他3校先行接種，教育局表示，有意願施打率介於40%至70%不等，學校集中接種疫苗後，依往例採全校居家線上授課演練2日為原則，而其他國小則陸續安排在6月底前完成而，國小附設幼兒園滿5歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生擇日至當地醫療院所（含衛生所）進行補接種。

▲新北市校園BNT兒童疫苗今開打，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

新北教育局指出，學校集中接種疫苗後，依往例採全校居家線上授課演練2日為原則。但考量各校疫苗施打比率、基本照顧者人數不一，因此授權學校視情形彈性實施實體、線上或分流教學，兼顧孩子健康與學習，不受隔日起2日全校居家線上授課演練之限制。

安和國小校長廖文志則表示，學校共有2030人，有意願接種BNT疫苗約840人，佔學生總數41%，加上日前集中施打莫德納疫苗412人，總施打率可達62%以上。