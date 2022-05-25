　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

▲▼新北市今天在安和國小及其他3校先行接種BNT兒童疫苗，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

▲新北市今天在安和國小及其他3校先行接種BNT兒童疫苗，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

眾多家長期待的校園BNT兒童疫苗施打，新北市今（25日）先在安和國小及其他3校率先開打，新北市教育局表示，有意願施打BNT兒童疫苗在40%至70%不等，而其他國小則陸續安排在6月底前完成，由於近期疫情嚴峻，許多家長期盼兒童接種BNT疫苗，預估接種意願將逐步提升。

新北市校園BNT兒童疫苗接種作業今天起展開，今天安排安和國小等3校先接種，新北市副市長劉和然也到安和國小視察關心BNT兒童疫苗接種啟動作業狀況，並沿動線檢視接種等待區、評估區、接種區及休息觀察區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北市校園BNT兒童疫苗今開打，6月底完成接種，新北副市長劉和然到場。（圖／新北教育局提供）

▲新北市校園BNT兒童疫苗今開打，副市長劉和然到場視察。（圖／新北教育局提供）

劉和然指出，教育局規劃校園集中接種疫苗作業，日前已經發放BNT疫苗接種須知及意願書進行調查，滿6至11歲學童，施打基礎劑量每劑0.2mL，滿12歲學生每劑0.3mL，而滿6至12歲學生莫德納疫苗集中接種作業併同進行，學校將依不同劑型、劑量，以分流、分時及分開接種日期方式進行接種作業，並持續留意學生接種後身體狀況，調整當日教學型態減少激烈活動，確實建立疫苗副作用應變措施，保護學生健康與安全。

新北市今天安排安和國小及其他3校先行接種，教育局表示，有意願施打率介於40%至70%不等，學校集中接種疫苗後，依往例採全校居家線上授課演練2日為原則，而其他國小則陸續安排在6月底前完成而，國小附設幼兒園滿5歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生擇日至當地醫療院所（含衛生所）進行補接種。

▲▼新北市校園BNT兒童疫苗今開打，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

▲新北市校園BNT兒童疫苗今開打，預計6月底完成接種。（圖／新北教育局提供）

新北教育局指出，學校集中接種疫苗後，依往例採全校居家線上授課演練2日為原則。但考量各校疫苗施打比率、基本照顧者人數不一，因此授權學校視情形彈性實施實體、線上或分流教學，兼顧孩子健康與學習，不受隔日起2日全校居家線上授課演練之限制。

安和國小校長廖文志則表示，學校共有2030人，有意願接種BNT疫苗約840人，佔學生總數41%，加上日前集中施打莫德納疫苗412人，總施打率可達62%以上。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／樂天桃猿多人不適！　12人快篩陽
中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝
全民「快篩陽=確診」明上路　指揮中心公布5大「配合事項」
單日76死「史上新高」近半數沒打疫苗　2人30多歲青壯年
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例
快訊／中小學可直接放暑假？　教育部最新回應
LIVE／全民「快篩陽=確診」明上路　陳時中最新說明
黃安定居大陸22年「慘遭驅趕」！　痛訴真的累了：沒地方吃飯
2大族群接種疫苗　加送兩劑快篩
快訊／統一發票3-4月中獎號碼出爐　特別獎「32220402
快訊／Netflix下架73部！　三大張片單快補起來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR　陳時中：住院前必採

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝

台鐵員工端午不上班逆轉喊卡　王國材：家和萬事興

全民「快篩陽=確診」明上路！　指揮中心公布5大「需配合事項」

單日通報76死「史上新高」近半數沒打疫苗　當中2人為30多歲青壯年

快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　新北增2萬1350例最多！

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

最小個案！2月女嬰死後確診　有外傷釀「8小時空窗」將解剖

快訊／中小學可提早放暑假？教部最新說法曝「現無規劃做法」

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR　陳時中：住院前必採

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝

台鐵員工端午不上班逆轉喊卡　王國材：家和萬事興

全民「快篩陽=確診」明上路！　指揮中心公布5大「需配合事項」

單日通報76死「史上新高」近半數沒打疫苗　當中2人為30多歲青壯年

快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　新北增2萬1350例最多！

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

最小個案！2月女嬰死後確診　有外傷釀「8小時空窗」將解剖

快訊／中小學可提早放暑假？教部最新說法曝「現無規劃做法」

19歲車手被逮「發燒+咳嗽」快篩陽！坦承早有症狀為生活走險

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR　陳時中：住院前必採

屏東少年被打成重傷　被害人母親泣訴：只接到詢問和解電話

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼30億紓困有望

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

Google街景「最夯點擊地點」101都輸它！網傻眼

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

老闆確診　闆娘不快篩！熟客1句話讓員工傻眼

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

確診康復「身體易累」！他揭後遺症：已經1個月了

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

15縣市大雨特報　這2天雨彈最猛

更多熱門

相關新聞

高雄兒童BNT一夜秒殺　家長衝診所排隊「也沒了」

高雄兒童BNT一夜秒殺　家長衝診所排隊「也沒了」

兒童BNT輝瑞疫苗今（25）日起陸續於校園及合約醫療院所開打，高雄市昨晚8點開放8家醫院預約「5歲兒童BNT疫苗接種特別診」，一個晚上名額全被秒殺。有民眾今轉往301家合約醫療院所施打，結果不到8點，名額也全被搶光，讓家長大嘆「很失望」，不過沒打到疫苗的小朋友反倒樂的開心。

兒童疫苗首打黃偉哲視察關切

兒童疫苗首打黃偉哲視察關切

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

此刻Omicron爆量！醫急呼「該去做1件事了」

此刻Omicron爆量！醫急呼「該去做1件事了」

關鍵字：

新北校園BNT兒童疫苗

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面