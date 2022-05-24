新北+16609已達高峰？　劉和然：明後天才會稍微明朗

▲新北今日新增1萬6609例確診病例。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

新北今（24）日新增1萬6609例確診，居隔列管3萬5440人，居家照護有13萬6791人，可解隔1萬8954人、預計康復解隔1萬5968人。新北市長副市長劉和然今於疫情記者會上表示，疫情是否達到最高峰，還得持續觀察，明後天可能才會稍微明朗一點。

中央疫情指揮中心公布今（24）日全國新增8萬2363例本土個案。其中，新北新增1萬6609例確診，居隔列管3萬5440人，居家照護有13萬6791人，可解隔1萬8954人、預計康復解隔1萬5968人。新北市長副市長劉和然於稍早疫情記者會上表示，確診人數上上下下，疫情是否達到最高峰，明後天才會明朗一點。

▲新北居隔曲線圖。（圖／新北市府提供）

劉和然根據確診人數曲線圖分析，在上升的過程中可以看到確診人數有緩降、有回升， 5月18號出現最高的2萬7千例左右後，便逐步有下降趨勢。

至於疫情是否已經達到高峰？劉和然強調，還是得要持續觀察，或許到明天、後天，整體疫情走向才會稍微明朗一點。

▲新北居家照護執行及解隔人數。（圖／新北市府提供）

指揮中心指出，今日新增82,363例本土病例，39,116例男性，43,212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,609例)，桃園市(10,532例)，高雄市(9,437例)，臺中市(8,989例)，臺北市(8,566例)，臺南市(5,593例)，彰化縣(4,120例)，屏東縣(2,670例)，新竹縣(2,186例)，宜蘭縣(2,128例)，基隆市(1,897例)，苗栗縣(1,630例)，新竹市(1,583例)，南投縣(1,243例)，雲林縣(1,216例)，花蓮縣(1,211例)，臺東縣(911例)，嘉義縣(890例)，嘉義市(585例)，澎湖縣(210例)，金門縣(119例)，連江縣(38例)，相關疫情調查持續進行中。

▲新北確診人數曲線圖。（圖／新北市府提供）

而今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。