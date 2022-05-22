遏止北韓威脅！拜登承諾必要時「部署核武」　擴大美韓聯合軍演

▲拜登重申在必要時刻部署核武、協防南韓的承諾。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統拜登20-24日展開上任後首次東北亞出訪行程，他與南韓總統尹錫悅21日發表聯合聲明，宣布深化盟友關係，並且擴大聯合軍演，應對北韓威脅。此外，拜登也重申在必要時刻部署核武、協防南韓的承諾。

《路透社》報導，拜登指出，美韓數十年以來的盟友關係必須進一步發展，不只是為了應對北韓威脅，也是為了保持印太地區的「自由開放」，並且保護全球供應鏈。

由於爆發新冠疫情、為了緩解朝鮮半島緊張局勢，美韓聯合軍演近年縮減規模。21日的聯合聲明指出，2國如今同意考慮再度擴大規模，美國也承諾部署「戰略資產」，在必要時刻遏止北韓，這通常包括長程轟炸機、導彈潛水艇及航空母艦。

▲拜登20日出訪南韓，會晤南韓新任總統尹錫悅。（圖／路透）



拜登及尹錫悅表示，他們致力實現「北韓無核化」，對於北韓外交活動也抱持開放態度。拜登直言，「關於我是否與北韓領導人見面，取決於他是否真誠並且嚴肅看待。」他透露，華府已經準備好提供新冠疫苗給北韓，但「我們沒有獲得回應。」

拜登也指出，美韓聯盟建立在「反對透過武力改變邊境」的基礎上，《路透社》認為，這番話顯然指涉俄羅斯發起的烏克蘭戰爭，以及中國對台灣主權的主張。聯合聲明也呼籲，維持台海和平穩平，以及南海航行自由。

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