　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一把椅子制伏槍手　南加州教會目擊者：勇敢的台灣人

▲▼ 台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透）

▲台裔醫師鄭達志為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透，下同）

中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電

南加州橘郡台灣教會15日發生槍擊案，造成1死5傷，人在現場的長老陳建文表示，「我們牧師只有一把椅子，對方有槍、有汽油彈，但我們站起來抵抗，這就是勇敢的台灣人」。

位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）今天舉行記者會，集結台灣人社群與教會神職人員為15日槍擊事件祈禱，呼籲停止仇恨犯罪。駐洛杉磯辦事處副處長林暉程、聯邦眾議員金映玉出席。

大多數為台灣移民組成的爾灣台灣基督長老教會平時租借日內瓦長老教堂舉行活動，15日聚會近40人午餐時，同為台灣移民的槍手周文偉封鎖現場出入口，持槍開火，台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。

▲▼ 台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡 。（圖／路透）

「第一聲槍響的時候，我還不曉得發生了什麼事情。第二聲、第三聲接連而來時，我覺得好像是槍聲，但又不確定」，陳建文今天向中央社記者講述當時情況。

他說，意識到是槍響時，正好站在唯一沒有被凶手封鎖的出入口附近，與另一名在場的會眾逃了出去，馬上打電話報警，緊張得腦子一片空白，連教會的地址都講不出來。

陳建文的妻子用餐的位子就在鄭達志旁邊。他說妻子親眼看到鄭達志衝向歹徒，雖然不幸中彈身亡，但陳建文說，鄭達志的英勇行為救了所有人，他讓歹徒打光了彈匣裡的子彈。

牧師張宣信趁機拿起一把椅子丟向槍手，在場年齡高達60、70歲的年長者一擁而上，合力制伏凶嫌。陳建文說，當時歹徒被鄭達志的遺體絆倒，眾人壓制他之後， 用電線將他綑綁，在警方到達之後，發現歹徒身上除了槍，還帶了汽油彈。

這起事件造成1死5傷，與在場近40人心理受到衝擊。教會已經尋求心理專業人員協助，為目擊者提供釋放哀傷與憤怒等情緒的治療課程。今天的記者會上，牧師李輔仁帶著眾人祈禱。

李輔仁說：「神啊，我們已經無法用言語講述我們的感受，請幫助我們，不向邪惡力量低頭，用祢無盡的愛讓我們的恐懼與憤怒昇華。鄭醫師的犧牲提醒我們生命的寶貴，從今以後我們都應以此為例生活下去。」

南加州選出的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）今天以支持台灣與亞裔社群的身分出席，她在台上表揚牧師張宣信的機智反應、英勇行為，向槍手丟擲椅子，更感激鄭達志挺身而出，救了所有的人。

金映玉說，台灣人是非常堅毅的民族，無論在台灣或是在美國，他們一次又一次向世界展示他們的堅忍不拔，台裔美國人如此，台灣人也是，總是在艱難時刻與美國及友邦站在一起。

林暉程表示，案發之後，駐洛杉磯辦事處一直與美國警方保持聯繫，提供必要協助，要求警方加強保護台裔美國人社群。

他致詞時用英語說：「台灣是一個包容多元族群與文化背景的國家，我們堅定相信，人與人之間雖然有許多差異，但我們朝向共同的未來邁進。」

日內瓦長老會教堂前的十字路口，人行道上擺滿了數以百計的鮮花與卡片，署名來自全美和世界各地，追思起身抵抗歹徒而喪生的醫師鄭達志。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
18禁動畫《吉巴羅》網洗版神作　「到底演什麼」全球瘋解讀！
獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職
鋒面逼近！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐
熱火東冠G3贏球卻傷了巴特勒　綠軍史馬特「驚悚大扭」繼續打
不爽飲料店被查！　廖老大直播飆罵台中衛生局
Netflix酸「買不到快篩」被罵爆！　金鐘導演火大退訂
快訊／萬人擠爆！　白沙屯媽祖「粉紅超跑」入廟北港朝天宮
Omicron超額死亡是Delta三倍　醫：離流感化還有一段
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

一把椅子制伏槍手　南加州教會目擊者：勇敢的台灣人

剛跑完半馬！紐約30歲跑者「終點線倒下亡」　多人送醫

新冠不斷變種　傳染力恐超過麻疹！「感冒化」至少還要再等5年

紐約爆「猴痘」疑似個案　恐成美國今年第2起本土！官員籲戴口罩

WHO警告「全球猴痘病例」還會爆更多！　監測範圍再擴大

美國：目前暫不考慮讓南韓加入QUAD

北韓通報新增18萬6090人發燒　1人病故

洪水肆虐孟加拉和印度　數百萬人受困至少57死

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

一把椅子制伏槍手　南加州教會目擊者：勇敢的台灣人

剛跑完半馬！紐約30歲跑者「終點線倒下亡」　多人送醫

新冠不斷變種　傳染力恐超過麻疹！「感冒化」至少還要再等5年

紐約爆「猴痘」疑似個案　恐成美國今年第2起本土！官員籲戴口罩

WHO警告「全球猴痘病例」還會爆更多！　監測範圍再擴大

美國：目前暫不考慮讓南韓加入QUAD

北韓通報新增18萬6090人發燒　1人病故

洪水肆虐孟加拉和印度　數百萬人受困至少57死

市場內的無名小吃店！高雄麻油雞佛麵線、蝦仁火腿炒飯通通50元

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

反彈訊號來了？台泥股價月摔近2成　這法人連3天反手大買超

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

柏賈爾茲撞上隊友誇張翻滾　主帥直呼該去踢足球

餐廳踩雷當場說「這味道對嗎」瑤瑤秒被老闆趕！小禎破盲點：妳根本鬧事

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

滬機器人採樣員快來了！　全程「30秒」動作超輕柔

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

俄媒自曝陣地　「全球最大自走迫砲車」遭炸爛影片曝

猴痘狂傳13國　西班牙病例多去過小島群聚趴

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

見熊嗨翻自拍！3遊客慘被抓去關

俄羅斯宣布：禁止拜登父子等963名美國人入境

喜馬拉雅山區隧道坍10工人亡　救援又遇山崩影片曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

即／澳洲總理莫里森「承認敗選」

拜登亞洲行　美國「末日專機」E-4B飛抵沖繩

泰女星離奇溺斃！落水畫面疑曝光

更多熱門

相關新聞

剛跑完半馬！紐約30歲跑者終點線倒下亡

剛跑完半馬！紐約30歲跑者終點線倒下亡

美國紐約RBC布魯克林半馬賽事21日登場，但一名30歲跑者上午近9時剛完成賽事，卻突然在越過終點線後不久倒下，送醫後不治。現已知當時天氣異常炎熱，這場賽事總計16名跑者送醫，除了一名男性死亡，有4人住院接受治療，狀況嚴重。

紐約爆猴痘疑似個案　恐成美國今年第2起本土

紐約爆猴痘疑似個案　恐成美國今年第2起本土

美國：目前暫不考慮讓南韓加入QUAD

美國：目前暫不考慮讓南韓加入QUAD

美印第安納州爆槍擊案　釀2死3傷

美印第安納州爆槍擊案　釀2死3傷

美「林肯號」首度停靠日本橫須賀基地

美「林肯號」首度停靠日本橫須賀基地

關鍵字：

教會鄭達志John Cheng北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面