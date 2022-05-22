快訊／日本茨城5.8地震！關東劇烈搖晃　新幹線停駛

午後０時２４分ごろ地震がありました。— NHKニュース (@nhk_news) May 22, 2022
この地震による津波の心配はありません。
震源地は茨城県沖で震源の深さは３０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５．８と推定されます。https://t.co/1Cwa44lPbj#nhk_video pic.twitter.com/fbQYnZLQuZ
記者王佩翊／編譯
日本茨城縣22日中午12時24分發生規模5.8地震，福島縣偵測到最大震度5弱，震源深度30公里，震央位於茨城縣外海，所幸並無引發海嘯的風險。
根據氣象廳數據，茨城縣外海（北緯36.8度，東經141.5度）22日中午12時24分發生有感地震，地震規模預估5.8。福島縣磐城市偵測到最大震度5弱。福島縣郡山市、田村市、猪苗代町、古殿町偵測到震度4；宮城縣仙台市、山形縣米澤市、福島縣福島市、茨城縣日立市、櫪木縣那須町、新瀉縣胎內市偵測到震度3。
▲日本發生規模5.8地震。（圖／日本氣象廳）
根據首相官邸推特，本次地震在東北、關東地區也出現劇烈搖晃。而東北新幹線則有部分班次由於地震造成的停電而被迫延誤。氣象廳則表示，此次地震目前暫無引發海嘯的風險。從《日本放送協會》稍早公開的福島縣磐城市監視器畫面可以看到，地震發生時，有明顯的劇烈搖晃。
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