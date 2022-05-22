剛跑完半馬！紐約30歲跑者「終點線倒下亡」　多人送醫

▲比賽當天氣溫炎熱。（示意圖／翻攝自臉書／RBC Brooklyn Half）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約RBC布魯克林半馬賽事21日登場，但一名30歲跑者上午近9時剛完成賽事，卻突然在越過終點線後不久倒下，送醫後不治。現已知當時天氣異常炎熱，這場賽事總計16名跑者送醫，除了一名男性死亡，有4人住院接受治療，狀況嚴重。

綜合紐約時報等報導，這場馬拉松賽程全長13.1英里（約21公里），在當地21日上午7時30分開始，是新冠疫情爆發以來首度回歸舉辦的賽事，不過主辦單位也在事前發出高溫警告。依據主辦單位及紐約警察局的說法，一名30歲男性跑者越過康尼島終點線後不久，突然倒下心臟驟停，儘管在場醫護人員迅速進行搶救，但送醫後仍宣告不治。

已知當時氣溫異常炎熱，從比賽開始到上午11時通報死亡事件時，氣溫從華氏60度（約攝氏15度）飆升至華氏70多度（約攝氏21度）。依據國家氣象局數據，這段期間相對溼度超過95%。

紐約消防局（FDNY）表示，這場賽事總計16名跑者送醫，其中一名男子死亡，另有4人住院，情況嚴重，但並無生命危險。目前不清楚天氣因素是否與跑者的死有關。

26歲跑者彼得森（John Peterson）受訪表示，他已經跑過好幾次RBC布魯克林半馬，但這次是最熱的一次。42歲跑者弗洛雷絲（Anamaria Flores）則說，這場半馬真的太耗費體力，最後那段5英里的路甚至只能用走的，沒有陰涼處可躲。