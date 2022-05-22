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金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

▲▼金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

▲金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩竟有罕見落淚的一面！北韓朝鮮人民軍元帥玄哲海（현철해）曾在金正恩初出茅廬時親自教導如何經營國政，日前以87歲的高齡病逝，沒想到金正恩不僅送上花環悼念、還親自主持國葬，在環顧玄哲海的遺骸時，沒戴口罩的他不禁露出哽咽神情，甚至在鏡頭前潸然淚下。

根據北韓官媒《朝中社》，玄哲海本月19日因多重器官衰竭病逝，享壽87歲，20日金正恩親自主持國葬，以極盡禮遇的方式待之，不僅將玄哲海的遺骸安置在425文化會館，而非北韓平時用來安置高層幹部遺骸的平壤西章俱樂部，甚至還親自為玄哲海擔任國家葬儀委員會委員長，親自送上花環，還一一向遺屬慰問。

▲▼玄哲海以高齡83歲病逝。（圖／達志影像）

▲玄哲海以高齡83歲病逝。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》、《中央日報》指出，從北韓官媒公開透露的畫面來看，金正恩在北韓爆發新冠疫情之餘並未戴上口罩，當金正恩回頭凝視玄哲海的遺骸時，不難遮掩哀戚、悲慟的神情，他神情呆滯地望向玄哲海的遺照，最後甚至哽咽、當場落下男兒淚。

金正恩表示，「玄哲海數十年以來在決死擁衛元首的鬥爭中，充分展現其英雄本色與犧牲精神，近身輔導偉大的（金正日）將軍先軍革命領導，將人民軍隊打造成永遠追隨將軍領導的忠心革命武力。失去玄哲海同志，對於我黨、我軍、我人民而言是無法補償的莫大損失。我們應銘記老革命家燦爛的人生與革命信念。」

▲▼金正恩前往425會館親自主持國家元老玄哲海的國葬。（圖／路透社）

▲▼金正恩前往425會館親自主持國家元老玄哲海的國葬。（圖／路透社）

▲▼金正恩前往425會館親自主持國家元老玄哲海的國葬。（圖／路透社）

報導指出，近日北韓接連面臨國家元老病逝的消息，繼19日玄哲海因器官多重衰竭病逝，13日也曾有在外交領域有所建樹的元老楊亨燮（양형섭）因腦梗塞以96歲高齡病逝。

不過報導也分析，近來北韓面臨新冠疫情，在多數民眾尚未接種疫苗的狀況下，玄哲海、楊亨燮極有可能是因為感染新冠肺炎後引發各種合併症狀死亡；而在國內因疫情爆發導致民心混亂的情況下，金正恩極盡禮遇表達哀悼，恐也與欲集結國內向心力的意圖有關。

根據南韓《紐西斯通訊社》，玄哲海曾經從朝鮮勞動黨總政治局委員，一路攀升至中央委員會委員、中央軍事委員會委員等，甚至曾擔任朝鮮人民軍元帥，在金正日掌控軍方權力時扮演關鍵角色，是軍方最高的權力核心，其年少曾在韓戰爆發時擔任金日成的護衛兵，2008年多次被金正日動員出席對外活動，獲得金正日的極致信任。

雖然玄哲海在金正日、金正恩權力交替之際，曾是輔佐金正恩經營國政與掌控軍權的「人生導師」；然而過去曾有報導指出，在金正日選擇接班人時，玄哲海支持的人選是金正日的次子金正哲、而非三子金正恩。

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