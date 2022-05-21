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不滿被分手...噁男傳裸照性愛影片恐嚇　前女友心軟原諒他了

▲桃園市蔡姓男子去年與女友分手後心生怨恨，去年6月間以竊錄女友裸照與隱私部位影片恫嚇，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市蔡姓男子去年與女友分手後心生怨恨，去年6月間以竊錄女友裸照與隱私部位影片恫嚇，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子去年與女友分手後心生怨恨，同年6月間竟把偷錄的裸照和私密照傳給女友，還傳給其友人，女友心生畏懼下報警提告。桃園地院審理後時，依恐嚇罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，還要損款5萬。

檢警調查，蔡姓男子與女子原為男女朋友關係，蔡男於去年某日，未經女友同意下，在女友位於桃園住處內，以手機竊錄其身體隱私部位與非公開之活動影像。後來蔡男因故與女友分手但卻心生不滿，竟於去年6月21日下午傳送女友裸照給女友恫嚇，同日下午4時許再以通訊軟體傳送女友私密照片及性愛影片，給女友的友人，女友心生畏懼下報警提告；桃檢複訊時，蔡男坦承不諱，檢方偵結依妨害秘密、恐嚇為害安全罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，蔡男在偵訊與法官審訊時均坦承不諱，女友與本案證人則指證歷歷，並有通訊軟體對話截圖翻拍照片、女子私密照片與私密活動影像等佐證，足認蔡男犯行明確。

法官審酌，蔡男不知理性處理感情問題，因不滿女友提出分手，竟將其與女友交往期間竊錄之私密影像傳送他人恫嚇，還將其私密影像傳送予友人，所為已造成女子身心嚴重受創，手段甚為惡劣。

法官衡量蔡男犯後坦承犯行，且與女子達成和解並賠償，經女子表示不再追究，有刑事撤回告訴狀在卷，堪認犯後態度尚佳，犯後頗有悔意，當能知所警惕無再犯之虞。審結依恐嚇危害安全罪（妨害秘密罪已撤告）判處有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，緩刑2年，應自判決確定之日起6個月內向公庫支付新台幣5萬元，還可上訴。

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