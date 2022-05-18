情人節邀心儀女同事出遊　摩鐵襲胸指侵得逞...噁男認錯輕判

▲桃園市賴姓男子去年西洋情人節當天邀約女同事出遊，晚間上摩鐵休息時違反女同事意願襲胸指侵得逞，事後遭提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年西洋情人節邀約心儀女同事開車出遊，當晚住進摩鐵休息後，卻以身體壓住強脫衣物後襲胸摸下體，再以指侵得逞。桃園地方法院審理時，賴男坦承犯行，法官以賴男坦承犯行並與受害者達成和解並完成賠償，同意給予緩刑機會，依強制性交罪，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，賴也應為公益團體提供100小時義務勞務。

檢警調查，賴姓男子想追求心儀女同事，去年2月14日西洋情人節邀約開車出遊，當晚9時許在桃園市中壢區某摩鐵休息時，卻違反女子意願，以身體強壓女子於床上，徒手褪去其衣物，再親吻、撫摸胸部與下體，再以指侵強制性交得逞1次，女子事後不甘受辱報警提告。

桃檢複訊時，女子指證歷歷，並有手繪現場圖、與賴男LINE通訊軟體對話翻拍截圖、疑似性侵害事件驗傷診斷書，警方則提供摩鐵監視器畫面照片等資料佐證，賴男事後與女子之妨害性自主和解書等佐證，檢方偵結依妨害性自主罪嫌金賴男起訴。

桃園地院審理時，賴坦承犯行，法官審酌賴男無視被害女子之意願對其強制性交，造成其難以彌補之陰影，但考量賴在起訴前已與女子達成和解，並履行和解金額，並承諾日後不再以任何形式騷擾女子之生活，另有和解書可參考；女子亦表示倘賴男遵守彼此約定之和解條件，同意給與從輕量刑之機會。

法官認為，犯後坦承犯行，復與受害女子達成和解且已賠償完畢，堪認確有悔悟之心，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定日起之2年內，為公益單位提供100小時義務勞務，並禁止對女子為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，全案還可上訴。

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