桃園+11684例本土確診個案　桃市：5／23起維持遠距至畢業典禮

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，今天新增11,684本土確診個案，籲請市民盡速完整接種3劑疫苗，以加強自身保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長高安邦20日主持防疫專案會議時表示，今天新增11,684例本土確診個案，桃市公私立高國中小及公立幼兒園於5月23日至29日暫停實體課程實施遠程教學，高三、國中九年級學生將維持遠距教學到畢業典禮前一天，期間如遇返校日與畢業典禮等活動，由各校權宜處理。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市新增11,684例本土個案，副市長高安邦今天下午主持防疫專案會議，高安邦指出，桃市居家隔離人數為7,376人，昨天新增居家照護人數為8,193人，目前居家照護人數總計為65,203人，累計已有137,170人，其中85,899人已完成線上診療，完成度約63%，將持續盡速提供線上醫療諮詢服務，讓居家照護者獲得妥善照護。

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高安邦強調，桃市公私立高國中小與公立幼兒園於5月23日至29日暫停實體課程實施遠程教學，高三與國中九年級學生將維持遠距教學到畢業典禮前一天，期間如遇返校日與畢業典禮等活動，則由各校權宜處理。若學校已排定疫苗入校接種，高三、國中九年級學生（含畢業生）仍可返校接種，儘速提升保護力。此外，私立幼兒園學童擔心染疫，可請防疫假，父母其中一人可請防疫照顧假照顧幼兒。

衛生局長王文彥說，今天新增本土個案較昨（19）日下降約15.5%，其中65歲以上936人，占比8.79%，人數略有增加，將特別關切長者確診的趨勢。另依桃園與全國新增確診個案數推估，預估未來兩週將是疫情高峰期，呼籲市民盡速完整接種3劑疫苗，加強保護力。

王文彥提醒，明（21）日上午8時至12時、下午1時至4時，桃市共開設25處社區接種站，提供高端疫苗（20歲以上）與莫德納疫苗接種服務，18歲以上符合資格者，不限第1、2、3劑，或符合資格可施打第4劑之對象，不須預約皆可前往接種。

王文彥還說，中央疫情指揮中心已說明確診者與居家隔離請假，可採「健保快易通APP」或「數位新冠病毒健康證明」的PCR陽性檢測結果作為請假證明。另外，中央將於5月25日在「數位新冠病毒健康證明」平台上，增加「接觸者隔離證明」，提供給還沒有領到電子或紙本隔離通知單接觸者使用。

此外，王文彥解釋，民眾反映「數位新冠病毒健康證明」發給未成年確診者的居隔通知單上，是法定代理人的姓名，非未成年確診者姓名，市府已向中央反映，請其盡速修改更正。

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