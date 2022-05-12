借場地讓好友床戰13歲女伴　他全程偷拍+分享死黨遭判3年10月

▲新北一名13歲少女和男友親熱，卻遭男友的好友偷拍並外流。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一名徐姓男子3年前趁吳姓哥兒們帶女友到他家借宿機會，用手機偷拍對方2人親熱影片，再傳給2名死黨分享取樂，但吳男的女友當時僅13歲，床笫影像外流引發軒然大波，少女父親跟吳男和解，但堅持追究徐男責任，法官指徐男犯案時僅18歲，對照所犯法定7年徒刑起跳的重罪，有情堪憫恕之處，酌減後，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪合併判刑3年10月，可上訴。

本案源於吳男於2019年10月間剛認識本案小女友，急著想親熱卻找不到好去處，於是聯繫好友徐男借用一個房間過夜，徐男大方同意，卻在門外豎耳細聽，等吳男和女友開始肉搏、傳出銷魂聲響後，徐男用手機湊近門縫偷錄性愛過程。

事後徐男自己看片回味還不過癮，同年11月與12月，他將偷拍的床戰影片傳給2名當時僅15歲、16歲的死黨分享，結果影片外流，少女輾轉得知自己被很多人看光光，羞得回家跟父親哭訴，報警提告。

從事水電工的吳男到案認錯，僅辯稱以為少女年滿14歲，也不知被徐男偷拍。少女父親答應原諒吳男，雙方以30萬元和解，法官指吳男當時才18歲，血氣方剛，可能真的不清楚女友實際年齡，依與14歲以上未滿16歲女子性交罪輕判3月徒刑、緩刑2年，已定讞。

▲少女輾轉得知與男友的性愛過程遭錄影外流，羞憤不已。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

但少女和父親堅持追究徐男責任，擔任臨時工的徐男到案認錯、央求和解被拒，因他所涉犯《兒少條例》以違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為影片罪，法定刑為7年徒刑起跳，刑責很重，律師企圖為他辯護改用較輕的拍攝少年為性交電子訊號罪，法定刑為1年以上7年以下徒刑。

新北地院審理認為，既然是偷拍，就構成「違反當事人意願」的要件，且兒童及少年身心健康發展應受特別保護，不過法官指徐男涉犯本案時，也才18歲，本身就是少年，因年輕思慮不周、一時好奇而偷拍好友與女伴做愛，行為很不當，但沒使用強暴、脅迫手段。

法官認為徐男已有悔意，本案犯罪情狀與罪刑相比，有情輕法重而達情堪憫恕之處，因此徐男雖沒獲得少女和父親諒解，法官仍准予減刑，將他偷拍行為判刑3年6月，轉傳影片行為依同法散布少年為性交行為影片罪判刑7月，合併應執行3年10月徒刑，並沒收他用來偷拍的iPhone手機，可上訴。