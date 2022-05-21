國中會考首日登場　鄭文燦：451確診學生6／4、6／5補考

▲111學年度國中會考今明2天登場，市長鄭文燦一早視察試場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

111學年度國中教育會考今（21）、明兩天登場，桃園市長鄭文燦一早分別視察武陵高中與桃園特殊教育學校等2試場，鄭文燦表示，本次會考確診者有451人，居隔、居檢與自主防疫考生均需於第二類備用試場應試，其中確診考生將參加於6月4日、5日舉辦之補行考試；此外，因應疫情需求，一般試場與二備試採分道分流方式，提供監考人員面罩、護目鏡與防護衣，安排獨立出入動線、獨立廁所，加強試場與休息區消毒作業，以落實各項防疫措施。

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▲桃園市長鄭文燦視察國中會考試場，向各國中服務區人員慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今年國中會考中，桃園考區共2萬763人報名（含特殊考生1,143人），總共設置22所學校設置考場。因應疫情升溫，各試場除訂定防疫安全標準作業流程，也準備了276間第二類備用試場，提供居家隔離檢疫、自主防疫考生使用，以確保考生權益。

鄭文燦提及，截至5月20日下午5時為止，桃市考生共有451人確診，將於6月4日、5日進行補考。另有居家隔離考生269人與自主防疫考生共396人，市府教育局已預備276間二備試場，與一般試場採分道分流方式，同時提升監考人員防疫裝備，包括面罩、護目鏡與防護衣等，另設獨立進出動線、獨立廁所，同時加強試場與休息區消毒作業。

▲桃園市長鄭文燦視察國中會考後與試務人員合影，並加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，各試場皆成立緊急應變小組，可因應各種突發狀況，考生若應試期間出現發燒等症狀，將移至二備試場應考；桃市國中與補習班九年級學生已於會考前一週改採線上遠距教學，以避免校園群聚感染風險。他要特別感謝所有試務人員用心，也預祝考生以平常心應試，發揮最佳實力。

教育局長林明裕則提醒，考生務必攜帶准考證準時入場，考試期間須全程佩戴口罩應試。國中教育會考預計6月10日開放網路成績查詢，祝福所有考生都能進入心目中的第一志願。

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