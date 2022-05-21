　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考首日登場　鄭文燦：451確診學生6／4、6／5補考

▲111學年度國中會考今明2天登場，市長鄭文燦一早視察試場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲111學年度國中會考今明2天登場，市長鄭文燦一早視察試場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

111學年度國中教育會考今（21）、明兩天登場，桃園市長鄭文燦一早分別視察武陵高中與桃園特殊教育學校等2試場，鄭文燦表示，本次會考確診者有451人，居隔、居檢與自主防疫考生均需於第二類備用試場應試，其中確診考生將參加於6月4日、5日舉辦之補行考試；此外，因應疫情需求，一般試場與二備試採分道分流方式，提供監考人員面罩、護目鏡與防護衣，安排獨立出入動線、獨立廁所，加強試場與休息區消毒作業，以落實各項防疫措施。

▲桃園市長鄭文燦視察國中會考試場，向各國中服務區人員慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦視察國中會考試場，向各國中服務區人員慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今年國中會考中，桃園考區共2萬763人報名（含特殊考生1,143人），總共設置22所學校設置考場。因應疫情升溫，各試場除訂定防疫安全標準作業流程，也準備了276間第二類備用試場，提供居家隔離檢疫、自主防疫考生使用，以確保考生權益。

鄭文燦提及，截至5月20日下午5時為止，桃市考生共有451人確診，將於6月4日、5日進行補考。另有居家隔離考生269人與自主防疫考生共396人，市府教育局已預備276間二備試場，與一般試場採分道分流方式，同時提升監考人員防疫裝備，包括面罩、護目鏡與防護衣等，另設獨立進出動線、獨立廁所，同時加強試場與休息區消毒作業。

▲桃園市長鄭文燦視察國中會考後與試務人員合影，並加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦視察國中會考後與試務人員合影，並加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，各試場皆成立緊急應變小組，可因應各種突發狀況，考生若應試期間出現發燒等症狀，將移至二備試場應考；桃市國中與補習班九年級學生已於會考前一週改採線上遠距教學，以避免校園群聚感染風險。他要特別感謝所有試務人員用心，也預祝考生以平常心應試，發揮最佳實力。

教育局長林明裕則提醒，考生務必攜帶准考證準時入場，考試期間須全程佩戴口罩應試。國中教育會考預計6月10日開放網路成績查詢，祝福所有考生都能進入心目中的第一志願。

【更多新聞】

►視察桃園發放防疫關懷包快易通　蔡英文：首要目標降低致死率

桃園+11684例本土確診個案　桃市：5／23起維持遠距至畢業典禮

潛工廠偷電纜跳河逃逸　游300公尺體力不支...乖乖被逮

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
LIVE／本土疫情有望緩坡下降？　陳時中最新說明
快訊／郝劭文結婚了！　嘟嘴親吻愛妻
地方媽媽露奶叫賣！　又硬又刺放胸前沒在怕
離診所超近「藥品等4天配送」　確診妹崩潰：錯過黃金救援怎辦
殘暴！　俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」
YouTube將新增「1功能」　網讚：看影片好方便！
教養院20孩確診！她求救賈永婕　撂一句話「物資全備齊」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可省20分鐘車程！　國4豐勢交流道出口匝道5／30通車

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

LIVE／本土疫情有望緩坡下降？陳時中最新說明

降低醫院負擔　桃園5／23新增華亞科技園區採檢站

國中會考高雄2.2萬人上場！231人確診　考生喊：社會科圖表多

朋友確診他送物資！竟被試探「怕不怕」　網全搖頭：這是仇人吧？

國中會考首日登場　鄭文燦：451確診學生6／4、6／5補考

50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

可省20分鐘車程！　國4豐勢交流道出口匝道5／30通車

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

LIVE／本土疫情有望緩坡下降？陳時中最新說明

降低醫院負擔　桃園5／23新增華亞科技園區採檢站

國中會考高雄2.2萬人上場！231人確診　考生喊：社會科圖表多

朋友確診他送物資！竟被試探「怕不怕」　網全搖頭：這是仇人吧？

國中會考首日登場　鄭文燦：451確診學生6／4、6／5補考

50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

日媒：拜登訪日「對台釋出強力訊息」　擬再確認擴大嚇阻

謝忻「520讓人不開心」！ 崩潰真相曝：為什麼可以？這世界怎麼了

郝劭文大陸領證結婚！　嘟嘴親吻愛妻…甜曬「紅色小本本」

4黑衣男闖汽車營業所撒冥紙　業務員被控「開查某不付錢」

邱鋒澤開直播「連線暗戀對象」告白　身份曝光...對方當場「爆粗口」

金門國中會考631人報考　14人採備用考場...防疫大巴全程待命

科技業行政助理「薪」情最佳！　5年薪資成長35％

可省20分鐘車程！　國4豐勢交流道出口匝道5／30通車

快訊／金門小貨車機場前遭攔腰撞翻！駕駛一度受困　緊急送醫救治

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

死亡病例現「遞延效應」　醫點名1族群：最該停課

中南部疫情未達高峰！專家曝2原因造成確診黑數

名醫曝「確診後無敵星星」效期短如流星　抗體不如打滿三劑

家人確診別慌！居家照護技巧QA一次看

50元↓哪款泡麵最神？鄉民推「1品牌」

更多熱門

相關新聞

居隔單新系統下週上路　柯文哲：每天都在自主應變

居隔單新系統下週上路　柯文哲：每天都在自主應變

為了加速居隔單的開立，政委唐鳳在行政院長蘇貞昌的指示下推行新系統；此外，下周開始，民眾也可以上數位健康證明平台申請「接觸者隔離證明」。對此，台北市長柯文哲說，每一個確診者要居隔3個人，「居隔24萬人有可能嗎？就不可能的事情」。

指揮中心將放寬專責病房護病比　柯文哲不解：戰略戰術矛盾

指揮中心將放寬專責病房護病比　柯文哲不解：戰略戰術矛盾

「要領保險才通報」成醫林志勝否認

「要領保險才通報」成醫林志勝否認

柯文哲再開砲！點名「陳時中後面那排」：怎醫術變不一樣？

柯文哲再開砲！點名「陳時中後面那排」：怎醫術變不一樣？

中央新設松山機場篩檢站　柯文哲斥：不要瞎指揮

中央新設松山機場篩檢站　柯文哲斥：不要瞎指揮

關鍵字：

台灣防疫桃市確診生451人6465補考鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

女路邊詭異抖動...還濕了　老司機秒逮人

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面