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這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！拖越久失去機會越高

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲和這些星座冷戰千萬別拖久，否則離分手不遠了。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶爭吵在所難免，不想硬碰硬吵個你死我活，很多人會選擇冷戰，這時若有人能先放低姿態、低頭求和或許能快速打破僵局，但有的人「一冷戰等於分手」。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析「沒事千萬別和這幾個星座冷戰」，感情恐因此決裂。

安德魯提醒，除了參考自己的太陽星座外，一定也要看月亮和金星：

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1.牡羊座、獅子座、射手座

有話直說的火象星座，冷戰時你務必仔細觀察，有時只是在賭氣，因為拉不下臉，必須由你低頭先哄他/她。最怕是他/她主動冷戰，且時間拉得很長，當他/她對一個人徹底失望、死心時就會以冷戰與你保持距離。只要倆人爭吵過於頻繁，他/她覺得你無法溝通，雙方難以取得共識、已經感到厭煩，這時的冷戰就要特別注意。

和這3星座冷戰千萬不能太久，時間久了恐弄假成真，除非他/她真的很愛你，否則絕不投降認輸。脾氣直又衝的火象星座，很討厭吵架氣氛，有時甚至衝動說出讓自己後悔的話，對越在乎的人講話越難聽，冷戰也會持續得越久。一旦發生摩擦當下能立即解決是最好的，否則拖得越久會有更多麻煩出現。

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！拖越久失去機會越高。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

2.天秤座

給人不錯形象的天秤座沒什麼脾氣，可是骨子裡很急性子，不喜歡給人失控、潑辣的形象，一旦冷戰時間會拉得很長、也很能忍，你不提分手他/她也不輕易說出口，但會藉由冷戰漸漸遠離你，當天秤把冷戰主控權掌握在自己手中，就是在逼你提分手。

不會從自己口中說出分手2字的天秤，當你主動釋出善意他/她就會裝沒事，但重點在於「你對他/她的態度」，不要忘記天秤注重倆人間的平衡關係，非常討厭被誤會、被冤枉，只要你主動認錯大多能被原諒。發生爭執時對於誰對誰錯天秤座很敏感，若沒有得到想要的答案，這場冷戰恐怕會持續很久，你失去他/她的機會也會越高。

3.巨蟹座、雙魚座

同樣討厭冷戰的2星座，不會主動發起冷戰，情感上敏感又細膩的巨蟹與雙魚，你沒發現他/她的委屈就會開始悶悶不樂、胡思亂想。一旦他/她決定發起冷戰攻勢，代表準備要將這段感情降溫，選擇放棄時他/她比誰都要冷漠，此時會開始懷疑這段感情是否還適合？應不應該繼續走下去？

動不動吵架就冷戰對於巨蟹和雙魚座而言很沒安全感，但是如果是他/她主動發起，代表先前已埋下很多顆未爆彈，他/她已做好萬全離開你的準備。

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