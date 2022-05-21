降低醫院負擔　桃園5／23新增華亞科技園區採檢站

▲桃園市自5月11日起設置三合一綠色通道，提供6歲以下與65歲以上長者一次到位的服務，圖為中壢區中正公園綠色通道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於全台新冠肺炎疫情確診人數居高不下，桃市各醫療院所與民眾篩檢需求俱增，為減緩醫療院所負荷、增加社區篩檢站功能，桃園市自5月11日起在全市設置「桃園模式三合一式服務」綠色通道，市長鄭文燦表示，自5月23日起，新增龜山區華亞科技園區採檢站，提供PCR採檢、專業醫師看診、拿藥服務，可有效減少桃市醫療院所壓力，及增加幼童與高齡長者就醫之便利性。

桃園市衛生局指出，本月11日桃市陸續在桃園中路、中壢龍岡設置大型採檢站，另外還增設桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅與龍潭戶政事務所等9處採檢站，提供6歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位之醫療服務，讓醫院與社區採檢站分流，降低醫院急診量能負擔。

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▲桃園市長鄭文燦指出，5月23日起，新增龜山區華亞科技園區採檢站，提供「桃園模式三合一式服務」醫療服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦強調，自5月23日起，新增龜山區華亞科技園區採檢站，提供PCR採檢、專業醫師看診、拿藥之「桃園模式三合一式服務」行列，服務時間從週一至週五，每天上午9時至12時提供6歲以下兒童、65歲以上長者綠色通道服務，以減少本市醫療院所壓力，及增加幼童與高齡長者就醫之便利性。

衛生局長王文彥說，鑒於國內疫情嚴峻，籲請市民外出務必配戴口罩與勤洗手，隨時注意自身健康，若有出現發燒、四肢無力、呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等疑似感染症狀時，盡速聯繫傳染病相關諮詢，撥打市話1922免付費專線，或防疫專線0800-033-355。

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