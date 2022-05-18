宜蘭員警被醉學長幹譙還打傷　收錢和解涉縱放二審緩刑

▲高等法院刑事庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭分局礁溪分局忠孝派出所游姓前員警，2018年間受理某件計程車載到醉客案件，結果遭車上的醉男辱罵，還被打傷，事後才知道是當時分局的偵查隊長。員警事後收8萬8千元與學長和解，但卻被依照「縱放人犯罪」起訴，一審判刑1年。案經上訴，高院二審改宣告游男緩刑3年。可上訴。

判決指出，本案發生於2018年10月間，凌晨3點左右，游男於派出所內執勤，一部計程車直接開到派出所門口，原來車上乘客醉到不知要到哪裡，司機請求員警確認車上酒醉乘客的身分。乘客拒絕出示證件，並與員警口角，員警通知陳姓副所長與另一個派出所李姓所長，共同回到所內，這才發現車上的竟是分局的偵查隊邱姓小隊長。

游姓員警嘗試拉邱男下車，遭副所長與李姓所長制止，邱男自行下車後，開始對游男辱罵三字經，2人發生拉扯，最後游男將邱男壓制在地，並以現行犯規定將邱男上銬逮捕。警局內的茶壺風暴並未爆發，邱男家屬事後以8萬8千元與游男和解，游男雖無釋放人犯的權限，但竟自行刪除刑事案件報告單內原記載妨害公務罪嫌的犯罪事實，以及竄改現行犯逮捕程序，改成保護管束，讓邱男離去。

此外，邱男當年12月30日傍晚執行交管勤務時，遭許姓男子駕車壓到左腳，邱男雖為被害人但卻未循正常管道提出告訴，反而是回到警局內利用警用電腦查出許男個資，直接向地檢署提告。此外，他2019年4月7日凌晨在路上執勤時，看到李姓男子從機車上跳下衝入屋內，他懷疑李男酒駕，竟衝上前拉住李男腰帶，以過肩摔的方式壓制李男，又拿出辣椒水噴灑李男。宜蘭地檢查証屬實後，依照「縱放人犯」、「傷害」、違反《個人資料保護法》規定，提起公訴。

一審法院依照「縱放人犯罪」將游男判刑1年，另外兩案分別判刑3月、得易科罰金。全案再上訴，二審高院審理後，認為游男犯罪後已表明深自反省，再加上與被過肩摔的李男和解、許男則不願提告，高院認為游男經此教訓後，應知警惕，當無再犯之虞，故認對他所宣告之各刑，認為以暫不執行為適當。最後高院將他判刑1年1月、3月、3月，並宣告緩刑3年，並諭知向公庫支付24萬元，參加法治教育6場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。