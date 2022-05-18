放寬防疫政策是為了圖利保險公司？　鄭運鵬逆風提5點分析

▲本土人數不斷飆升，圖為陽性快篩結果。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

防疫保單之亂延燒，在政府逐步放寬防疫政策之際，也引發外界質疑是為了幫助保險業者減少隔離理賠壓力。對此，民進黨立委鄭運鵬提出5點分析，「我知道不會順風，但讓大家平心靜氣想想」。

鄭運鵬說，首先，已經簽約的保單，不管是不是防疫保單都應該照合約來，這個部分沒有爭議，每一張保單如果有糾紛，最後還有司法途徑。

第二，鄭運鵬強調，政府不能為了單方面的利益而故意去改變防疫政策，這個部分他也認同。

不過，鄭運鵬表示，如果台灣總有一天要走向和病毒共存，才能和世界同步是可以接受的前提的話，那總有一天指揮中心會逐步放寬的，而放寬的條件有二，就是疫苗接種達到一定比例跟社區感染狀況無法回頭，而今年開始逐步放寬，本來就是主動被動條件下的應該開始的政策路徑，尤其從這波疫情開始，「如果還要求隔離14天，我認為是自欺欺人的做法。」

鄭運鵬認為，面對上述狀況，指揮中心只有二種方法，一個是像中國一樣繼續嚴格管制，他認為感染人數的確不會快速增加，既然不會增加，按照這樣的邏輯，也就是圖利保險公司不用大量理賠。

鄭運鵬說，另一個方法就是指揮中心逐步放寬，壓低中重症和病逝比例，這是現在的政策，但是會造成確診人數大量增加，也就是可以申請理賠的人數就大量增加，相當程度上反而指揮中心是偏向被保險人。

鄭運鵬表示，既然是逐步放寬的結果，當然在保單的理賠條件上，就會隨著逐步的不同政策時間點而有所不同，這樣怎麼有圖利保險公司的疑慮？還是大家認為指揮中心有那種有點放寬又不太放寬的中間政策？希望大家多多思考分析。