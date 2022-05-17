疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

▲埔榮表揚優良照服員。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院於110年5月開始全面自聘照顧服務員，目前有113員人力，在院內各部門工作人員排第2；院方表示，照服員每日不分晝夜、不辭辛勞的協助護家住民及住院病人維持生活照顧，讓病人及住民的清潔得以維持、壓力性損傷得以獲得預防或痊癒，疫情期間更是勞苦功高，今天特別於會議中表揚優良照服人員，向獲選的11位優良照服人員致上最高敬意及謝意。

埔榮醫院院長徐慰慈表示，院方照顧服務員朝著兩性化及年輕化邁進，本次得獎人男女皆有，年齡介於25歲到57歲；而長期以來照服員薪資低、社會地位低以及無升遷機會，人才難以留下，因此雖然才剛全面自聘照服員一年，即先改善照服員的薪資待遇及工作環境，降低職業風險，除享1.5個月年終，今年調薪幅度更達4%。

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埔榮護理部分享，一位照服員年後很開心地說：「謝謝您們給我這份工作及

薪水，從事照服工作一輩子，今年第一次領到年終獎金，農曆過年時為自己買

了一條金項鍊，覺得真的好幸福。」

院方指出，穩定的收入及年終、調薪等小確幸，讓許多照服員戒菸、戒酒，

身材更結實，甚至將債務還清，希望埔榮的友善勞動環境能聚集更多有志者，一起服務病人及住民。