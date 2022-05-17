　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

▲埔榮表揚優良照服員。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮表揚優良照服員。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院於110年5月開始全面自聘照顧服務員，目前有113員人力，在院內各部門工作人員排第2；院方表示，照服員每日不分晝夜、不辭辛勞的協助護家住民及住院病人維持生活照顧，讓病人及住民的清潔得以維持、壓力性損傷得以獲得預防或痊癒，疫情期間更是勞苦功高，今天特別於會議中表揚優良照服人員，向獲選的11位優良照服人員致上最高敬意及謝意。

埔榮醫院院長徐慰慈表示，院方照顧服務員朝著兩性化及年輕化邁進，本次得獎人男女皆有，年齡介於25歲到57歲；而長期以來照服員薪資低、社會地位低以及無升遷機會，人才難以留下，因此雖然才剛全面自聘照服員一年，即先改善照服員的薪資待遇及工作環境，降低職業風險，除享1.5個月年終，今年調薪幅度更達4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

埔榮護理部分享，一位照服員年後很開心地說：「謝謝您們給我這份工作及
薪水，從事照服工作一輩子，今年第一次領到年終獎金，農曆過年時為自己買
了一條金項鍊，覺得真的好幸福。」

院方指出，穩定的收入及年終、調薪等小確幸，讓許多照服員戒菸、戒酒，
身材更結實，甚至將債務還清，希望埔榮的友善勞動環境能聚集更多有志者，一起服務病人及住民。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
10歲女童每天「吃避孕藥」！母哽咽曝：吃8個月了　背後真相曝
高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」
喉嚨痛像刀割！確診「4症狀該吃什麼」　營養師一圖秒解
黑人會曬黑？　在台「實測20分鐘」結果網笑瘋：長知識
快訊／學生確診總數逼近10萬！全台2133所園校停課
客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」
快訊／國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦發聲了
符合0+7、自選「3+4」可請防疫隔離假？　勞動部解答了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

嘉縣+554！確診同住家人以篩代隔0+7　免費提供3支快篩劑

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂狂罵「比死老鼠還臭」...驚悚照曝

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

嘉縣+554！確診同住家人以篩代隔0+7　免費提供3支快篩劑

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂狂罵「比死老鼠還臭」...驚悚照曝

4.3萬房租太貴！男搬進公司「當自己家」省錢爽住　1200萬人看呆

台波蘭簽訂三大合作備忘錄　聚焦半導體、電動車盼台商投資

曾俊欣、莊吉生法網會外賽過頭關　第二輪將上演台將內戰

鍾欣怡自曝半年胖到「褲子穿S→L號」　原因曝：不敢站上體重機

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！戀愛細節首公開網炸鍋

最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」包衛生棉　醫一照驚：第三期了

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

尪性慾旺「結婚22年天天行房」！　人妻崩潰哭訴：發燒感冒也不能停

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

0劑疫苗確診「4天後康復」　他怨1句...網戰翻

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

中重症+61！38人重症死「2人僅30多歲」

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

即／高雄+4761！　2年齡層染疫增加

更多熱門

相關新聞

遠距教學到暑假？　鄭文燦：5/21前決定

遠距教學到暑假？　鄭文燦：5/21前決定

桃市今天新增本土確診個案二度破萬，新增10184例，針對媒體關心本周末國中會考後是讓國高中生以線上教學至暑假？市長鄭文燦表示，會依據教育部指引與參考各縣市作法，同時會諮詢各學校，會在5月21日前決定。

孕婦腹痛急診PCR陽性　緊急剖腹母子均安

孕婦腹痛急診PCR陽性　緊急剖腹母子均安

桃園男送醫不治採檢確診　死因出爐

桃園男送醫不治採檢確診　死因出爐

南投副議長「獻聲」：2度快篩陰

南投副議長「獻聲」：2度快篩陰

家人染疫隔離剩1天出關　醫院來電「沒確診」

家人染疫隔離剩1天出關　醫院來電「沒確診」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情照服員加薪

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

更多

最夯影音

更多
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面