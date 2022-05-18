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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸本土+1227！四川天津成「新一輪疫情爆發地」　上海北京趨緩

▲▼四川,廣安,疫情。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲四川廣安爆發新一輪疫情。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委18日通報，新增本土確診病例227例，無症狀感染者1000例，合計1227例。目前，上海全市16個區都已實現社會面清零，北京朝陽也已連續5天實現社會面清零，不過，在兩大城市疫情趨緩之際，四川和天津兩省市成為疫情爆發新一輪重災區。

大陸衛健委18日通報，新增本土確診病例227例。其中上海96例，北京52例，四川49例，天津16例等。

無症狀感染者部分，31省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土無症狀感染者1000例，其中上海759例，四川152例，天津39例，北京17例等。

四川和天津成為新一波疫情重點。18日，四川新增本土確診病例49例，其中廣安48例最多，無症狀感染者的152例中，也以廣安148例最多。廣安市官方已宣布，5月17日0時起，前鋒區（含廣安經開區）全域、廣安區全域（含棗山園區、協興園區）實施臨時靜態管理。目前廣安市已經有兩個方艙醫院投入使用。

天津月前才剛實現了清零，但17日又出現16例確診者和39例無症狀感染者，目前已宣布全員核酸檢測，展開新一輪的抗疫措施。5月16日，經天津市疾控中心對有關病例標本病毒全基因組序列分析，東麗區、北辰區部分病例具有東麗區金鐘街格呈冷庫務工史，初步考慮本輪本土疫情與污染的進口冷鏈食品關聯。

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