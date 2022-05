蔡英文還在元宇宙？2天前貼援助非洲影片　網批：請救救台灣人民

▲總統蔡英文。(資料照/記者林敬旻攝)



記者蘇晏男/台北報導

總統蔡英文16日說明台灣在非洲的醫療援助,及對國際捐贈口罩、醫療器材、疫苗等行為,讓世界聽到「Taiwan Can Help」(台灣能幫忙)。但台灣單日確診數屢破6萬例,陸續有人病逝,當中還包括兒童,民怨沸騰下,不少人留言開嗆,有人直批,「別講些沒用的,請救救台灣人民」、「小老百姓過的水深火熱 總統有聽見台灣人民的聲音嗎?」名嘴朱學恒也表示,元宇宙裡面甚麼都有,就是沒有關心國民這件事對吧。

蔡英文16日在臉書上傳一則約4分鐘的影片,內容有關台灣在非洲多年的醫療援助、人道救援等。蔡表示,這陣子面對疫情的變化,台灣調整各項防疫策略、盤整防疫物資及醫療量能整備。世界衛生大會(WHA)將展開,她感謝友邦及全球民主夥伴動支持台灣的參與,讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」

蔡英文說,在台灣面對疫情挑戰之際,這股力挺浪潮更顯溫暖。自從全球疫情爆發,台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援,也和全球夥伴分享經驗,共同對抗疫情的挑戰,而台灣也同樣獲得許多國家的奧援,讓我們撐過防疫的關鍵時刻。

蔡英文說,不論何時,我們都持續向世界展現,台灣有決心也有能力幫忙,並為國際社會做出重要貢獻。積極貢獻國際醫療公衛的台灣,不應該被排除在WHA之外。我們會持續努力,為國際社會貢獻良善力量,讓台灣的聲音被聽見。

該篇貼文引起許多網友不滿,留言說,「讓世界聽到 Taiwan need Help !!」、「小老百姓過的水深火熱 總統有聽見台灣人民的聲音嗎?」、「要不要先救救國家的幼苗,他們真的很可憐」、「可不可以不要再屁話連篇,想這些文字的時間可以多多研究該怎麼解救台灣的老百姓」、「這麼尷尬的口號居然還敢再喊一次」、「別講些沒用的,請救救台灣人民,拿出有效的解決方案,別永遠高高在上在搞自己的名聲.苦民所苦好嗎?」

朱學恒也表示,中華民國國民一直在確診,你不關心國內,跑來分享影片,看甚麼鬼啦,元宇宙裡面甚麼都有,就是沒有關心國民這件事對吧。