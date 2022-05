美CDC列台為「高風險等級」　她轟蔡英文：防疫全球倒數第一

▲總統蔡英文。(資料照/記者林敬旻攝)

記者皮心瑀/台北報導

本土疫情嚴峻,確診數屢創新高,近日的快篩之亂更讓民怨四起。國民黨立委鄭麗文批評,蔡英文政府不知人間疾苦,過去沾沾自喜自己曾經的防疫成績,還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」,如今美國CDC都提升台灣為高風險旅遊警示,「確定不是Taiwan Need Help?」

鄭麗文表示,這陣子為了快篩使得民眾大排長龍,如果不想排隊就得去買價差80元的單劑快篩,但是快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品,只有台灣還是蔡政府一把抓,還百般刁難其他快篩廠商。

鄭麗文說,衛福部在開放快篩試劑上,為什麼只限 個人自用,未開放外界捐贈快篩,還限制這些自購的海外快篩試劑 篩檢結果不得作為指揮中心防疫政策的判斷依據?指揮中心是不是擔心只要開放外界捐贈,民間能夠快速地大量採購快篩試劑,就會凸顯蔡政府的無能?所以才只開放少數廠商讓大家覺得有政府好安心?

鄭麗文認為,蔡政府已經讓百姓大失所望,紛紛想要自救,但卻遭到百般阻撓,防疫政策每過幾天就「滾動式調整」,2020疫情就已經開始,蔡政府就已經在喊超前部署的口號,兩年過去,超前部署的口號還在喊,但政策仍然落後其他人好幾步。

鄭麗文感嘆,現在的政府曾幾何時已經變成了永遠狀況外的粉飾太平,看看國際對台灣的評價,有好的就發篇文,有壞的就下線沒看到,就這樣又是美好的一天?

面對疫情,政府防疫端出「新台灣模式」,也就是重症清零、輕症管控,並逐步放寬管制,往與病毒共存的路上前進,而對於快篩,目前也正加緊腳步緩解現況,總統蔡英文日前也宣布,5月將到貨1億劑。