美CDC列台為「高風險等級」　她轟蔡英文：防疫全球倒數第一

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，確診數屢創新高，近日的快篩之亂更讓民怨四起。國民黨立委鄭麗文批評，蔡英文政府不知人間疾苦，過去沾沾自喜自己曾經的防疫成績，還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」，如今美國CDC都提升台灣為高風險旅遊警示，「確定不是Taiwan Need Help？」

鄭麗文表示，這陣子為了快篩使得民眾大排長龍，如果不想排隊就得去買價差80元的單劑快篩，但是快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品，只有台灣還是蔡政府一把抓，還百般刁難其他快篩廠商。

鄭麗文說，衛福部在開放快篩試劑上，為什麼只限 個人自用，未開放外界捐贈快篩，還限制這些自購的海外快篩試劑 篩檢結果不得作為指揮中心防疫政策的判斷依據？指揮中心是不是擔心只要開放外界捐贈，民間能夠快速地大量採購快篩試劑，就會凸顯蔡政府的無能？所以才只開放少數廠商讓大家覺得有政府好安心？

鄭麗文認為，蔡政府已經讓百姓大失所望，紛紛想要自救，但卻遭到百般阻撓，防疫政策每過幾天就「滾動式調整」，2020疫情就已經開始，蔡政府就已經在喊超前部署的口號，兩年過去，超前部署的口號還在喊，但政策仍然落後其他人好幾步。

鄭麗文感嘆，現在的政府曾幾何時已經變成了永遠狀況外的粉飾太平，看看國際對台灣的評價，有好的就發篇文，有壞的就下線沒看到，就這樣又是美好的一天？

面對疫情，政府防疫端出「新台灣模式」，也就是重症清零、輕症管控，並逐步放寬管制，往與病毒共存的路上前進，而對於快篩，目前也正加緊腳步緩解現況，總統蔡英文日前也宣布，5月將到貨1億劑。