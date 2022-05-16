竹市+832！住院確診79例、居隔1314人　累計9753名確診

▲新竹市16日新增確診832例，共累積9753例個案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市16日新增832名確診個案，2022年以來累積9753名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有79人，居家照護者為7060人、居家隔離者為1314人。

新竹市政府說明，配合指揮中心，自今（16）日起為維護長者及高風險族群健康，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可於接種第3劑滿5個月後，接種第4劑，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種；若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市府表示，為分流疫苗注射民眾，建議一般65歲以上長者多利用疫苗預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）至社區疫苗施打站（中正市場）預約施打，高風險健康族群則建議至合約醫療院所（https://reurl.cc/Lm61X3）接種。

另外，針對65歲以上或具原住民身分55歲以上者，於5月31日前接種任一劑疫苗者，由中央政府提供500元禮券，市府另提供設籍本市者500元禮券。市府提醒，本週持續開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請符合資格民眾多加預約前往接種。

►苗栗+1014！頭份、竹南確診占6成 累積確診達7416例