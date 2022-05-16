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苗栗+1014！頭份、竹南確診占6成　累積確診達7416例　　

▲苗栗縣16日新增確診1014例，其中以頭份、竹南地區確診人數為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣16日新增確診1014例，其中以頭份、竹南地區確診人數為最多，目前共累積7416例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣16日新增新冠肺炎本土確診1014人，其中男性492位、女性522位，年齡分布1歲以下至94歲。確診人數增加且多數為輕症，配合中央以保全醫療量能來照顧中重症患者及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，採以居家照護人數直線上升。

苗栗縣政府表示，新增1014例中，以頭份市358例為最多，其次為竹南鎮259例、苗栗市103例等，也是首度突破千例大關，為此，整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所各項應變措施，共同提供醫護關懷、視訊診療、垃圾清運、心理諮詢關懷、弱勢家戶協助等等。

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▲苗栗縣16日新增確診1014例，其中以頭份、竹南地區確診人數為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局指出，疫情延燒，長照機構是高風險區域，Omicron會產生許多無症狀個案，加上住民可能無法描述自己的不適，導致疫情快速傳播。除了加強機構住民、照顧者疫苗施打外，根據現行規定經醫師評估可直接機構住民用藥，若長照機構發生群聚感染，將先進行機構內的感控，確診及非確診個案做適當區隔，並就地安置區隔開來，染疫長輩先投藥，接觸者快篩陽性時，不用PCR，可直接使用口服藥。

此外，一般護理之家、精神護理之家、身心障礙福利機構、老人福利機構、住宿式長期照顧服務機構、團體家屋、精神復健機構、兒童及少年安置及教養機構。各機構倘發生快篩陽性或確診個案，應主動通報轄屬業務主管機關社會處、毒品防制及心理衛生中心或長期照護管理中心，協調機構合作之醫療機構協助進行病人評估，如為輕症或無症狀感染者，應以就地隔離安置或集中照護為原則。

縣府強調，為讓民眾更了解最新疫情資訊，衛生局除了製作居家照護關懷手冊外，另製作「苗栗縣防疫懶人包」，內容包含快篩陽性怎麼辦？確診了怎麼辦？通訊診療、主責關懷醫療院所、居家送藥、緊急就醫、確診個案自主回報疫調系統、與確診者同住之居家隔離者注意事項、隔離時間報你知、解隔條件等資訊，民眾可至衛生局網站、疫情專區查詢，掌握最新措施。

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