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快訊／台中累計9死！30多歲男確診入院　血壓血氧狂掉當天不治

▲台中累計9死！衛生局長曾梓展指出，一名30多歲男子確診後入院當日因血壓血氧狂掉，家屬放棄急救死亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中累計9死！衛生局長曾梓展指出，一名30多歲男子確診後入院當日因血壓血氧狂掉，家屬放棄急救死亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今(16)日本土確診新增6萬1697例，台中市本土個案新增4357例。台中市衛生局長曾梓展指出，以中央公布死亡案例為主，截至今日累計台中已有9人死亡，當中最年輕為30多歲男性，有糖尿病、痛風性關節炎等慢性疾病，5月10日快篩陽性後被家屬緊急送醫，但血壓、血氧狂掉，家屬拒絕插管、放棄急救，當日即宣告死亡。

曾梓展指出，中央公布截止今日為止，台中已有9人死亡，當中沒有孕婦、兒童，50歲以下死者僅有一名，為30多歲男性，有糖尿病、慢性腎臟病、痛風性關節炎以及智力障礙等，5月7日出現症狀，快篩後為陰性，但因症狀遲遲未改善，家屬於5月10日二度幫男子快篩，結果為陽性，送院救治後發現，男子血氧、血壓不斷下降，後因家屬拒絕插管、放棄任何急救措施，當天宣告死亡。

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此外，曾梓展也提到，台中今天新增加6名中重症患者，年齡介於50多歲到70多歲之間，當中最為特別就是一名70多歲患者，打過三劑疫苗，沒有任何慢性病史，5月10日確診住院，但15日透過腹部超音波發現，患者腹內膿瘍、有器官穿孔現象，目前仍積極治療中。

▲台中+4357！ 診所PCR再加3間。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲台中+4357！ 診所PCR再加3間。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

市長盧秀燕今日於線上防疫記者會表示，台中市第一波有7間診所加入「診所PCR得來速」機制，第一周累計篩檢1100人次，診療791人次，今天再加入3間診所，接下來還會擴充量能。

盧秀燕表示，這三間診所包括東勢區的維恩耳鼻喉科診所、外埔區的佳優診所、東區的惟康耳鼻喉科診所，從明天起加入診所PCR得來速。

▲台中+4357！ 診所PCR再加3間。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

盧秀燕指出，今日起65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定等三類對象，只要第三劑接種後相隔5個月，就可接種第四劑疫苗，種類包括莫德納半劑、高端全劑（限定20歲以上）、AZ（需經醫生評估後），接種地點則可向台中市各醫療院所預約。

針對確診者居家照護統計，盧秀燕表示，截至今日上午10時，已進行3萬7071位評估，其中3萬3202位(89.56%)已收案居家照護，累計健康關懷11萬8511人次，視訊診察2795人，送藥到府1148人，解除隔離1萬2135人。

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