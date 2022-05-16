「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎

▲醫院外有許多人排隊等著PCR採檢。（資料照／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

基隆一名2歲男童染疫高燒42.4度，轉送多家醫院均無法收治，最後不幸離世。對此，超馬好手林義傑不禁在臉書上有感而發，「我們國家就是做半套」，現在醫療人員都已經快崩潰了，也有許多家庭正在破碎，「有一天，我想，會有報應。」

林義傑在臉書上發文表示，「我們只是一般人」，絕大多數的家庭都是靠流汗、辛勞來養家糊口，「但別忘了，是政府心頭肉～叫勞工。」受到疫情衝擊，此刻正是勞工最需要政府的時候，舉例來說，並不是每個小家庭都能請阿公、阿嬤幫忙帶孩子，但是教育部卻讓各地教育局處自行判斷停課，各地教育局處再把權限給學校自己看著辦，「這不是父母WFH的問題，是一個沒有人敢擔當的命令讓孩子、父母完全不知所措。」

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「疫情真的可以改變我們嗎？是的，更可怕是改變人心。」林義傑表示，當這一切越亂，越有人能從中得到想要的，「多少家庭正在這場疫情風暴下受苦受難，大官感受到嗎？還是鱷魚的眼淚？」林義傑忍不住抨擊，「我們國家就是做半套，腳痛醫腳，頭痛醫頭」，但這不僅於現在的執政者，是任何人都是這樣，一當上官就大頭症。

▲林義傑直言，不是每個小家庭都能有阿公、阿嬤幫忙帶小孩。（示意圖／ETtoday資料照）

林義傑再舉例，「鑰匙往樓下丟」、「貴就不要買」，怎會說出令人民如此痛心的話語？或許很多人是貪心，但此刻人命關天，「不是早該有對策？不然怎有貪心囤積呢？」他認為大官員的責任在於「把畢生智慧發揮至科學管理」，以協助人民走向更好的日子才是。

「PCR過程，讓醫療人員整個快要崩潰，難道沒有一個科學方式來進行？」林義傑日前曾看到一位阿婆明明連站都站不穩，卻為了PCR還是得排好排滿，「因為隊伍前面有推嬰兒車、扶著白髮蒼蒼父母、不斷咳嗽中的老伯伯，阿婆想往前被禮讓多困難？」

再看到科技部分，林義傑直言，「政府引以為傲的APP老人家不會用」，就算長輩學會使用了，也未必能預約得到，「亂七八糟一籮筐，這是超前搞亂，不是超前部署。」

▲林義傑直呼，「難道沒有一個科學方式來進行？」（示意圖／記者許靖騏攝）

這一切問題到底在哪？林義傑認為「體制上根本沒有『科學化』方式來『管理』，醫學是醫學，管理是管理，這是兩種科學！」他實在不相信沒有高手能解決問題，但到底為何要鬧成如此？因為「不聰明的科學主觀意識」，讓許多家庭正在破碎。林義傑最後更是說重話，「有一天，我想，會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「一手好牌打爛了，是與病毒共存亡」、「實話總是最令人無法接受，真相總是最難堪」、「謝謝你道出為人父母的我們，最深切的痛」、「視訊看診要讓醫生確認快篩陽性，但這還要居家隔離書，這真的超瞎！！ 現在通知書開出來就要等至少五天！ 這真的不知道是在什麼在卡什麼」、「說得好，我只是一個老百姓，看到這些都痛心不已，反而這些官員，整天講些言不及義的廢話」。

不過也有網友表示不認同，「刻薄的話容易說。先進國家動輒幾萬人病亡，指揮中心的努力，你選擇故意忽視」、「雖然我很尊敬你在運動上的表現，但我完全無法認同你的社會觀點」。對此，林義傑則回應，「先發投手不一定要戰到底，後面還有八個隊友支持你，牛棚還有中繼投手跟救援投手可以用。勝投還是你的」。