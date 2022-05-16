宜蘭+1646！再增310學生確診　月底前456人符合接種第4劑疫苗

▲宜蘭16日新增1646確診，5月底前456人符合打第4劑疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央16日宣布宜蘭縣新增1,646名確診個案，校園疫情部分，新增學生310人、教職員工30人，累計共學生2815人、教職員267人確診。宜蘭縣長林姿妙表示，即日起中央開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第二次追加劑，截至5月底前縣內共有456位民眾符合資格，請縣民儘速至合約院所或快打站施打，保護自身及他人健康。

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疫情持續燒，宜蘭衛生局表示，日前中央宣布自即日起，開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，不論先前劑次接種廠牌，間隔5個月以上可接種第二次追加劑，接種種類為莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或高端疫苗全劑量。

經統計，縣內截至5月底前，符合施打對象65歲以上長者有378人、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者有78人，共計456位，請符合資格民眾儘速至合約院所或快打站施打。另外，長照機構的住民將於6月後陸續符合施打資格，衛生局將依序安排接種服務。宜蘭縣長林姿妙也呼籲，為了維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者儘速接種，降低因感染後造成重症、住院或死亡風險。

校園疫情部分，今（16）日新增確診學生數310人、教職員工30人，累計共2,815位學生、267位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達83.6%，第二劑涵蓋率為78.9%，第三劑涵蓋率達62.6%。衛生局表示，目前第15波疫苗快打站已開始服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第一劑至第四劑服務，請民眾儘快接種完整疫苗。