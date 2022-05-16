南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥　65歲以上視訊開藥

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數493例，截至5月15日累計確診人數3741例，居家隔離人數1137例，今日已解除隔離532例，居家照護人數1750例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數493例。（圖／南投縣政府提供）

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南投縣衛生局指出，因應國內COVID-19疫情急速升溫，避免高風險族群確診者錯過5天黃金投藥期，中央疫情指揮中心昨日邀集各縣市召開視訊會議，針對「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」進行討論；有鑑於全縣65歲以上長輩佔總人口19%，13鄉鎮市己配賦口服抗病毒藥物（Paxlovid），包括8家醫院、13鄉鎮市衛生所、2家核心藥局，12家衛星藥局、25家分區藥局等。

▲65歲以上確診者經視訊看診評估，醫師可開立口服抗病毒藥物（下同）。（圖／南投縣政府提供）

衛生局說明，確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可以和醫療院所醫生進行視訊診療，經評估開立Paxlovid或處方籤，由配賦醫院直接給藥或到配賦藥物的藥局領取藥物，加速給藥的便利性、把握投藥黃金期，以降低住院及死亡率。

南投縣醫師公會理事長洪一敬表示，研究顯示受新冠病毒感染後，在出現病徵的5天內及血含氧量不低於94%時，儘早服用Paxlovid將可大幅減少85至89%的重症與死亡；65歲以上快篩陽性患者或12歲以上確診患者具有任一項風險因子即可開立，但有些藥物如降血脂藥、降血壓藥或某些抗凝血劑須改藥或停藥，副作用包括肚瀉、輕微的血壓高、肌肉痛與嘴巴苦澀感。

洪一敬說，開藥醫師會幫患者做完整評估並取得同意，Paxlovid每劑由2片「Nirmatrelvir」粉紅藥片及1片「Ritonavir」白色藥片組成，5天內每天早晚服用1次，每次都要完整服用3片，不能咬碎。

衛生局提醒民眾，若使用Paxlovid時有任何不良反應，請立即向全國藥物不良反應通報中心通報；網站：https://adr.fda.gov.tw/Manager/WebLogin.aspx；地址：台北市中正區愛國東路22號10樓；電話：02-23960100；傳真：02-23584100；電子郵件：adr@tdrf.org.tw。