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雲林+544！校園傳播感染案例仍多　39校部分停班3天

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（16）日新增544例本土確診個案，虎尾95例，斗六88例，西螺51例，北港50例，大埤29例，斗南、麥寮各27例，崙背26例，台西23例，四湖20例，水林18例，莿桐15例，口湖13例，古坑、土庫12例，褒忠11例，二崙9例，東勢8例，元長7例，林內3例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日544例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，無症狀215人、輕症329人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有427人、確診者居家照護在管中有3113人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/14已完成4873人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋544例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據雲林縣衛生局疫調，今日所公布確診個案中，仍以家戶傳染占最多數，其次則以出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢確診，再者為校園傳播感染。衛生局提醒，除緊戴口罩、勤洗手可降低感染機會，住宿式長照機構亦應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理。

雲林縣住宿型機構暫停探視之措施仍持續至5/31；各級學校及職場仍請防疫長落實自主應變措施，避免發生群聚影響運作。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣4月份至今每日確診人數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處說明施行「部分班級暫停3日實體課程」學校：
5/14-5/16，喬大幼兒園、春民幼兒園、福懋幼兒園、大埤鄉立幼兒園； 5/15-5/17，正心幼兒園、北港鎮立幼兒園、小天才幼兒園、四湖國小附幼、崙背鄉立幼兒園、元長鄉立幼兒園。

5/14-5/16，鎮南國小、水燦林國小、溝壩國小、虎尾國小、林內國小、 廉使國小、保長國小、元長國小 、僑真國小、中山國小、南陽國小、雲林國小 、古坑國小、北辰國小、立仁國小、土庫國小、保長國小 、聯美國小、公誠國小 、崙背國小 、文興國小；

5/15-5/17，廉使國小、文正國小 、公誠國小、崙背國小、立仁國小、廣興國小 、豐安國小 、大埤國小 、林中國小 、廉使國小、元長國小 、南陽國小、鎮南國小；5/16-5/18，山內國小、土庫國小、立仁國小、客厝國小、鎮南國小、北辰國小、金湖國小 、莿桐國小。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林相關停課校園班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲居家照護、隔離及檢疫者於隔離期間產生之垃圾，於解隔後經消毒再於上班期間聯繫公所清潔隊處理，非服務時段可洽環保局服務專線0800-556003。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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