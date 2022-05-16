　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／汾陽艦爆群聚！97名官兵等PCR報告　海軍回應了

▲左營海軍基地。（圖／翻攝自Google地圖）

▲左營海軍基地。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

海軍汾陽軍艦爆群聚，艦上一名官兵因身體不適，經送醫後採檢確診，艦上多名官兵經快篩呈陽性反應，汾陽艦則在16日上午緊急返港全員實施PCR。海軍艦指部表示，本部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行。

海軍艦隊指揮部今（16）日表示，本屬一六八艦隊汾陽軍艦於海上執行任務時，因艦上官兵身體不適，隨即後送國軍醫院診治，並實施PCR核酸檢測，結果為陽性。本部立即要求該艦返港，並實施人員快篩，結果為陽性者即實施PCR檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海軍艦指部進一步表示，本部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行，亦叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，確維官兵健康與部隊戰力。

高雄市衛生局表示，根據掌握，這艘軍艦16日上午有回到高雄港，由於之前船上有確診，還有一些接觸者有快篩陽性，由於快篩陽官兵在船艙有適當區隔，今天進行全面PCR採檢，包含快篩陽幾位官兵有97人。接下來會針對船上確診個案的狀況與船艙裡官兵互動做必要處置，包含接觸者、密切接觸者匡列隔離，要求軍方落實人員管制。

延伸閱讀

快訊／高雄+4086！因症就醫逾半數　65歲以上長者達10%

快訊／海軍汾陽艦1官兵疑心肌炎確診　緊急返港多人快篩陽性

逆轉！高市府宣布：各級學校仍可舉辦實體畢業典禮

領關懷包要拿幾支快篩？　陳其邁開數學課：謊報人數絕對找到你　

中藥「金銀花」有助抗新冠！高醫大研究證實　但2類人不宜飲用

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習
隔離金掰了！打滿3劑0+7　產險業：不會賠
「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎
柯文哲怒了！防疫急門診「爽約率49％」：我看了就氣死
三寶違停又突開車門！　23歲女騎士遭擊落險爆頭
快訊／台中累計9死！30多歲男確診入院　血氧狂掉當天不治
簡訊來了！10多位親友收富邦產「退保通知書」臉超臭
快訊／中正紀念堂車來速明啟用　台大防疫急門診18日上路
快訊／本土+61697！　11縣市破千
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

見證宇宙級別的浪漫！漁光島婚宴被水淹　冰城小開撩水娶水某

2歲兒確診「半夜突翻白眼」全身抖！3寶媽遇大魔王　嚇哭：好恐佈

竹縣+1635！13鄉鎮市破雙位數「竹北693例最多」　無症狀1497例

國中會考「確診、居隔和居檢」起訖日期計算方式出爐　3圖看懂

長照機構確診頻傳　陳時中：有償撥用快篩試劑「每劑100元」

桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

學生快篩陽「不想補考」國中會考要蓋牌！　教育部曝嚴重後果

快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、量能、流程」一次看

教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習

竹市+832！住院確診79例、居隔1314人　累計9753名確診

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

見證宇宙級別的浪漫！漁光島婚宴被水淹　冰城小開撩水娶水某

2歲兒確診「半夜突翻白眼」全身抖！3寶媽遇大魔王　嚇哭：好恐佈

竹縣+1635！13鄉鎮市破雙位數「竹北693例最多」　無症狀1497例

國中會考「確診、居隔和居檢」起訖日期計算方式出爐　3圖看懂

長照機構確診頻傳　陳時中：有償撥用快篩試劑「每劑100元」

桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

學生快篩陽「不想補考」國中會考要蓋牌！　教育部曝嚴重後果

快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、量能、流程」一次看

教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習

竹市+832！住院確診79例、居隔1314人　累計9753名確診

戶外玻璃屋太chill！台北不限時咖啡廳新開幕　絲滑焦糖布丁是必點

推動台大工學院活化雲林校區　王美花：經濟部積極配合

「無人飯店始祖」月砸150萬租7層行旅　創台中北區新高價

見證宇宙級別的浪漫！漁光島婚宴被水淹　冰城小開撩水娶水某

夜店初體驗就撿屍！19歲乖乖男「極度自責」　誠意打動她獲原諒

2歲兒確診「半夜突翻白眼」全身抖！3寶媽遇大魔王　嚇哭：好恐佈

婚前該不該同居？她揭婚後「2大問題」天天吵到心累　網：做不到就放生

竹縣+1635！13鄉鎮市破雙位數「竹北693例最多」　無症狀1497例

國中會考「確診、居隔和居檢」起訖日期計算方式出爐　3圖看懂

米可白認愛被爆拜金氣炸！　喊話「有心人」：有看到錢匯我戶頭？

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

濕冷天「滿街老人、小孩排隊做PCR」！現場照曝

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

今增29死！20多歲男發病7天死亡

更多熱門

相關新聞

竹市+832　已9753例確診　

竹市+832　已9753例確診　

新竹市16日新增832名確診個案，2022年以來累積9753名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有79人，居家照護者為7060人、居家隔離者為1314人。

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

苗栗+1014！頭份、竹南逾6成　

苗栗+1014！頭份、竹南逾6成　

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄海軍汾陽軍艦左營軍港

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面