快訊／汾陽艦爆群聚！97名官兵等PCR報告　海軍回應了

▲左營海軍基地。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

海軍汾陽軍艦爆群聚，艦上一名官兵因身體不適，經送醫後採檢確診，艦上多名官兵經快篩呈陽性反應，汾陽艦則在16日上午緊急返港全員實施PCR。海軍艦指部表示，本部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行。

海軍艦隊指揮部今（16）日表示，本屬一六八艦隊汾陽軍艦於海上執行任務時，因艦上官兵身體不適，隨即後送國軍醫院診治，並實施PCR核酸檢測，結果為陽性。本部立即要求該艦返港，並實施人員快篩，結果為陽性者即實施PCR檢測。

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海軍艦指部進一步表示，本部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行，亦叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，確維官兵健康與部隊戰力。

高雄市衛生局表示，根據掌握，這艘軍艦16日上午有回到高雄港，由於之前船上有確診，還有一些接觸者有快篩陽性，由於快篩陽官兵在船艙有適當區隔，今天進行全面PCR採檢，包含快篩陽幾位官兵有97人。接下來會針對船上確診個案的狀況與船艙裡官兵互動做必要處置，包含接觸者、密切接觸者匡列隔離，要求軍方落實人員管制。

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