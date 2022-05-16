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爭取苗栗縣長提名遭爆強姦殺人　鍾東錦反擊：是通姦和劃傷同學

▲面對國民黨中央將提名立委徐志榮，參選下屆苗栗縣長選舉；議長鍾東錦大動作開記者會表示，感到相當錯愕、灰心、無法理解。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

▲面對國民黨中央將提名立委徐志榮，參選下屆苗栗縣長選舉；議長鍾東錦16日大動作召開記者會表示，自己感到相當錯愕、灰心、無法理解。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

國民黨下屆苗栗縣長人選懸而未決，日前傳出黨主席朱立倫已鎖定由立委徐志榮披掛上陣；鍾東錦16日上午在國民黨苗栗縣黨部召開「向鄉親報告」記者會表示，第一時間跟大多數的鄉親一樣，感到錯愕、灰心、無法理解。鍾也強調，將持續走自己的道路，與苗栗鄉親站在一起。

鍾東錦在記者會上指出，近期接獲國民黨中央轉知，接獲疑似敵方陣營以及有心人士的消息指稱他有強姦、殺人等前科，因事涉個人名譽與苗栗縣未來發展，鍾東錦鄭重宣誓：「絕非事實」，也請對方拿出證據，如有證據他馬上請辭議長、退出政壇，但若拿不出證據，將再蒐集相關資料後委請律師提告。

至於苗栗縣長選戰，鍾東錦強調，不會因為遭到抹黑、打壓而退縮，感謝鄉親熱情的加油鼓勵，呼籲黨中央不應聽信謠言，堅持對內改革、對外團結的態度，尊重苗栗鄉親，推舉最具民意基礎、最強的縣長候選人。

鍾接著說，2021年1月5日，同樣在這個地點苗栗縣黨部，宣布參與2022年苗栗縣長選戰的黨內初選，當時就希望透過自己「拋磚引玉」，呼籲黨內有志之士，都能夠出來站出來，期間，曾多次徵詢立法委員徐志榮，但徐立委非常客氣，並未明確表示意見，前農田水利署苗栗管理處長謝福弘也表示尊重黨內機制。所謂「兄弟登山各自努力」，不過，大家都有所共識，那就是「藍軍必須要團結」，避免造成對方不愉快，進行良性競爭。

然而，隨著他黨人選陸續敲定，國民黨中央先是對苗栗傳達不會辦理初選，接著又仿照前台北市議員羅智強模式，由秘書長黃健庭告知議長「民調太低」，最後是上週朱立倫主席前往苗栗向議長表示，有心人士在黨中央告狀指出：「議長有強姦和殺人前科」，可能對國民黨選情造成傷害。

對此，鍾東錦坦然表示，3月和4月分別由不同單位進行兩次民調，都顯示他的民調不但是黨內第一，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來。至於被指涉前科部分，鍾也解釋，當時20幾歲剛出社會，對愛情懵懂，當時曾交往一名女友，並不知對方已婚，他為自己未能察覺、詢問對方身分而誤陷妨害家庭的疏失遭告通姦，感到懊悔，但與「強姦」相差十萬八千里。

▲面對國民黨中央將提名立委徐志榮，參選下屆苗栗縣長選舉；議長鍾東錦大動作開記者會表示，感到相當錯愕、灰心、無法理解。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

另外，稱他涉及「殺人」，是在他年少氣盛時，曾與昔日同窗飲酒後爭執打架，過程中為求自衛，不慎劃破對方肚皮，因此縫了好幾針，事後，他向對方道歉並取得諒解，直到現在與當事人家屬仍是非常要好的朋友，儘管如此，因為一時意氣用事，做了不良示範，鍾也表示歉意。

鍾表示，隨著年紀增長成熟，也一直在努力回饋社會、讓自己成為更好的人，如果有心人現在為了選舉，就要用這種抹黑、誣陷的方式來汙衊他，那麼不但無法逼退他，反而為了捍衛個人名譽與苗栗縣政發展，他更必須挺身而出。

最後，鍾東錦也強調，就因為自己曾犯過錯，所以會比別人更努力，相信「人在做、天在看」，希望透過這一次站出來說明事實真相，給家人、給黨員、給鄉親一個交代，更期望黨中央不應聽信抹黑、放話的誣陷，更不能走回黑箱作業的窠臼，透過公平、公正、公開的方式，拔擢出最有能力的縣長候選人。

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