連5天破6萬！本土累計逾80萬「確診地圖曝光」　新北29萬最嚴重

▲今年本土已累計逾80萬例。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增6萬1697例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬9898例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.9萬例。

今日新增6萬1697例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬9898例、台北市9274例、桃園市8635例、台中市4357例、高雄市4191例、台南市2612例、基隆市1756例、宜蘭縣1646例、新竹縣1635例、彰化縣1411例、屏東縣1092例、苗栗縣1014例、花蓮縣860例、新竹市832例、雲林縣644例、南投縣493例、嘉義縣401例、台東縣379例、嘉義市254例、金門縣153例、澎湖縣141例、連江縣19例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；金門縣、澎湖縣、連江縣則守在千例之內。

深咖啡色縣市（2萬8286～29萬023例）有6：

基隆市2萬9511例

台北市13萬9508例

新北市29萬023例

桃園市12萬3274例

台中市4萬5852例

高雄市4萬027例



次深褐色（1萬1492～2萬8285例）有5：



新竹縣1萬6344例

台南市2萬4608例

屏東縣1萬1768例

宜蘭縣1萬7188例

花蓮縣1萬3732例

橘色縣市（4134～1萬1491人）有5：



新竹市9563例

苗栗縣7382例

彰化縣1萬1214例

雲林縣6986例

南投縣4239例

淡橙色縣市（200～4133人）有5：

嘉義市2480例

嘉義縣3731例

台東縣4097例

金門縣711例

澎湖縣883例

淡黃色縣市（0～199人）有1：

連江縣199例

今年1月1日至今已累計80萬3320例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計29萬023例。

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