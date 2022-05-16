打滿3劑可免居隔　公衛學者提1認同：應全面取消

記者黃翊婷／綜合報導

3+4居家隔離有望鬆綁，屆時打滿3劑疫苗且快篩陰性者可免隔離。前衛生署疾管局副局長施文儀表示，認同現階段所有的醫療量能應該集中在照顧重症患者，希望指揮中心有膽識放行，不僅可以全面取消居隔，也不用要求一定要打滿3劑疫苗，否則根本減輕不了多少衛生單位的業務。

▲國內本土疫情即將到達高峰，打3劑疫苗且快篩陰性者可免居隔，掀起各界正反意見討論。（資料照／記者林敬旻攝）

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為集中醫療資源照顧中重症病患，蘇貞昌認同指揮中心在防疫措施上持續鬆綁的方向，並與各縣市討論完整接種疫苗者（打滿3劑）是否可以免隔離。但指揮官陳時中15日表示，目前中央和地方尚未達成共識，有人認為要更鬆一點，希望這些人完全進到0+7或低度管制，後續會再研議相關配套，詳細措施則要等到16日之後才會公布。

根據《自由時報》報導，前衛生署疾管局副局長施文儀表示，現階段所有的醫療量能應該集中在照顧重症患者，並對多數的無症狀或輕症患者放手，希望指揮中心大膽放行，全面取消居隔，甚至不用要求一定要打滿3劑疫苗，否則到時候衛生單位還得回頭確認疫苗施打情形，根本無法減輕業務；另外，他也建議，指揮中心專家團隊可以納入更多公衛界人士，著重考量防疫大局，而不是僅限於臨床方面。

而對於放寬3+4居家隔離一事，高雄市長陳其邁認為放寬已是趨勢，可改採7天自主管理，但要再加上2次快篩，以篩代隔，只要有症狀就做，這樣一來還是抓得到陽性，就像紐西蘭是在第3天和第7天進行快篩，台灣也可以參考調整成在有症狀就做快篩。