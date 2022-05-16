打滿3劑有望免隔離　專家曝「關鍵重點」：浪費大家時間

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌拍板鬆綁3+4居家隔離，打滿3劑疫苗且快篩陰可免隔離，但中央和地方目前尚未達成共識。對此，中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，現在最重要的是調降傳染病等級，只處理重症才能確保醫療量能，這件事專家們已經講很多天了，但會議開了2個小時仍沒有結果，「根本浪費大家時間」。

▲打滿3劑疫苗快篩陰有望免隔離，但中央和地方目前尚未達成共識。（資料照／記者李毓康攝）

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為集中醫療資源照顧中重症病患，蘇貞昌認同指揮中心在防疫措施上持續鬆綁的方向，並與各縣市討論完整接種疫苗者（打滿3劑）是否可以免隔離，若可以達成共識，最快將於週一（16日）實施隔離新制。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日表示，上午開會還沒有達成共識，有人認為要更鬆一點，希望這些人完全進到0+7或低度管制，會來研議相關配套，詳細措施要等到16日之後才會公布，但大家都認為應適度調整鬆綁並兼顧防疫需要。

根據《聯合新聞網》報導，中區指揮官黃高彬無奈表示，上午的縣市會議開了2個小時卻沒有結果，根本是在浪費大家的時間，從致死率和致重症率來看，現在最重要的是調降傳染病等級，也就是比照流感僅處理重症，這樣才能保全醫療量能，這件事專家們已經講很多天了，連台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁2位有醫療背景的市長都馬上贊成，真的不懂為何會議最後還要再帶回討論。

而對於3+4居家隔離鬆綁，台北市長柯文哲直言，確診者、密切接觸者居家隔離部分也許就訴諸道德訴求，同時也保留公權力，例如確診者出門趴趴走被逮到就開罰3000元至6萬元；他相信有80％民眾會聽話，並靠公權力嚇阻不聽話的人，就可以做到90％民眾都服從政府指示，用最低的社會成本撐過這波疫情。