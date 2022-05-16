Omicron對兒童「是虎姑婆！不是巧虎」　台大醫：特別凶猛

記者陳俊宏／綜合報導

台大急診醫學部臨床教授李建璋提醒，對兒童來說，Omicron「不是巧虎，是虎姑婆」，對兒童疫情才剛開始，急重症量能就已經亮起了紅燈，不敢想像當高峰來的時候。他要家長別遲疑，該打疫苗的年齡就不要再等待了。

李建璋15日在臉書說，雖然大家都普遍認為，Omicron對打了疫苗的青壯人口就是個感冒，公佈的死亡病患通常是有慢性病或是沒有打疫苗的老人，如果把這樣的觀念帶到兒童，可能就錯了。

李建璋提到，Omicron對兒童是特別凶猛，美國統計數字發現，兒童Omicron住院比例高於成人，在高峰時期，整體住院人數是Delta時期的5倍，Omicron流行期間，死亡總數上升3.3倍，自2022年以來，全美共有616個兒童死亡。

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▼高雄學童接種莫德納疫苗。（圖／高雄市政府）



李建璋表示，對兒童，不要以為Omicron是流感，流感的死亡率是0.05%，但Omicron死亡率高達0.35%，是流感7倍，沒有慢性病的健康兒童也有可能遭受重症無情打擊。

李建璋說，醫生已經觀察到，Omicron在兒童的表現明顯和Delta不同，Omicron以哮吼和細支氣管炎為主，這些情況發生在學齡前兒童需要住院；而更糟糕的是，Omicron對東方小孩的表現和歐美不一樣，香港統計15%的小朋友得到Omicron之後有神經學上的表現，會痙攣也會演變成腦炎，「這可以解釋我們聽到台灣兩個過世的兒童都是用腦炎來表現」。

李建璋寫道，對兒童，疫情才剛開始，急重症量能就已經亮起了紅燈，不敢想像當高峰來的時候，這些兒童要去哪裡住院；尤其過去兩年兒童感染症大幅下降，很多兒童急重症的醫師和護理師都已經「阿婆浪槓」（台語，指逃跑）。

▼李建璋提醒，美國兒童死亡總數在Omicron時，節節上升。（圖／翻攝李建璋臉書）

李建璋認為，當務之急要趕快盤點現有的兒童專責病房量能，也要準備兒童急重症專業人員教召的計畫，讓過去流失的兒童急重症人員有管道、有支持，而且也有信心回來幫助前線。

「對於家長，不要遲疑了，這一次兒童面對的不再是巧虎，而是虎姑婆，該打疫苗的年齡就不要再等待了。」李建璋表示，至於6個月大到5歲的兒童，美國FDA的疫苗核准卡關，但預計6月可能會出來，政府也應該準備好，先預下訂單，到時能同步開始對這一次Omicron攻擊最凶猛的族群施打疫苗！