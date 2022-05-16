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基隆2歲確診童不治　醫籲掌握1事自救：可減少等待時間

文／中央社

國內出現第2名染疫兒童重症不治，家長心慌慌，兒童科醫師提供自救方法，建議提前掌握設有兒童加護病房（ICU）的醫院名單，此類醫院即使當下無空床，但平時多有完善轉院管道，減少等待時間。

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▲台灣本土疫情爆發，醫院醫療量能幾乎滿載。（資料照／記者李毓康攝）

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，基隆出現一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童加護病房空床，最後轉至台北榮總急救仍宣告不治。中央流行疫情指揮中心15日說明轉院聯繫6小時過程，醫院急診都有妥善處理，沒有延誤治療。

據指揮中心統計，截至目前，未滿10歲兒童重症病例共有5人；中症個案部分，2人為10歲以上兒童，未滿10歲兒童中症病例則有10人。至於2歲以下死亡個案共有2人，分別為4月19日新北2歲男童，以及15日指揮中心證實的基隆2歲男童。

林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒15日晚間告訴中央社記者，由於台灣近年少子化、公衛進步，兒童感染重症減少，所以兒童重症醫療人力、設備真的不夠。

面對這一波COVID-19疫情海嘯，各醫院兒童負壓重症醫療資源偏少，夏紹軒表示，資源調度本來就需要耗費時間，病情其實可能被延誤，呼籲中央因應這一波疫情有必要建立相關調節平台；至於兒科人力不足之處，建議仿照去年招募退役護理至社區採檢站，以利在臨床訓練過的兒科護理師回防。

面對兒童重症人數可能增加，家長也希望「超前部署」。夏紹軒說，多數家屬可能不知道哪些醫院可收治重症兒童，建議家長可預先掌握相關名單，有兒科醫師看急診、兒童加護病房的醫院，平時對於處理重症較有經驗，即使當下沒有空床，平時可能都有醫院之間的轉院管道，可以適當處理。

林口長庚醫院兒科急診科主任李嶸指出，以林口長庚醫院為例，兒科急診科與桃園、新竹及苗栗醫療機構結盟，建立溝通網絡，簡化程序，各醫院可自行整合資訊；衛生局調配是分區調度，就近轉送為主，如果沒有空床，才會跨區、跨縣市。除加強衛生局調配，李嶸也呼籲家長加強留意兒童病徵。

外界關注是否可能重症兒童「北病南送」，將北部確診個案較多的熱區確診重症兒童，送往醫療資源較充沛的中南部。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民認為，對於重症兒童而言，送太遠也不容易，中央應儘速籌劃後備能量，建立整合平台。

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