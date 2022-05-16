10天破53萬例　沈政男估「疫情最快緩解時間」

記者陳俊宏／綜合報導

15日新增6萬8732例本土確診，近10天相加飆破53萬例。對此，精神科醫師沈政男預估，疫情最慢在7月中旬就會緩解，最快則是6月底，當然緩解不代表是零確診，而是每日新增幾千例，接下來就是要把高齡長者保護好，讓死亡率降到最低。

沈政男在臉書說，連續4天都是6萬多例，這不是黑數之故喔！而是因為人流指數降幅，達到了去年5月疫情的3分之2，證據是中南部這4天也幾乎停下來了！而他們顯然沒有黑數。

沈政男表示，另一則是15日中重症新增並未明顯異常，在死亡方面是19例，已經沒有前兩天那麼多了，原因就是這是一種校正回歸，而非一天內的死亡數字。

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▼沈政男認為，人流指數下降了。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



沈政男指出，他再講一下疫情緩解跟確診數目的關係，為什麼都是確診20%左右疫情就緩解？這是因為拐點時，Rt值等於1，而要達到此點，必須群體免疫力達到1-1/4=0.75，其中4為這波疫情一開始的R值。

沈政男提到，但因3劑疫苗施打率達6成，以感染保護力約7成來算、等於42%，因此還要33%的人染疫，才能達到0.75，而因為有無症狀感染，因此約20%染疫，R值就會開始小於1。

沈政男說，這麼說來，如果R值被壓到接近1，但仍大於1，那麼疫情會持續多久？如果是每天新增7萬例，會持續4600000/70000=65天，約2個月，這是最慢；而如果是每天新增10萬，就是一個半月左右。

沈政男認為，總之，疫情最慢在7月中旬就會緩解，最快則是6月底，當然緩解不代表是零確診，而是每日新增幾千例；因為民眾自動升級，疫情曲線會壓得比較平，但也會拉得比較長一些，醫療量能現在看起來是不會崩潰了，接下來就是要把高齡長者保護好，讓死亡率降到最低。

疫情大爆發，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日指出，綜合目前趨勢看起來，高峰可能落5/20至5/30，快一點就是5/20，晚一點就5月底，未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。

►本文獲得沈政男醫師授權。