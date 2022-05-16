台中防疫包借血氧機！8千人解隔「僅1成歸還」　盧秀燕喊話了

記者趙蔡州／綜合報導

台中市政府發放的居家照護關懷包內，原本會配置一台血氧機，供居家照護者監測血氧使用，等到解除隔離後，再還給當地衛生局，不料市府近期統計後發現，血氧機歸還率只有1成。對此，台中市長盧秀燕表示，未來將不再主動提供血氧機，改為先打電話詢問，如果市民有需求，市府才會請專人送達。

台中市政府4月推動居家照護時，為即時照顧居家照護者健康，決定在關懷包內配置1台血氧機，外袋上都有專門列管的編號，待居家照護者痊癒並解除隔離後，送到各區衛生所指定箱子回收，歸還的血氧機經消毒後，再提供給下一個居家照護者使用。

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▲防疫關懷包「血氧機回收」僅1成，盧秀燕喊話市民「有借有還」。（圖／台中市防疫記者會直播）

不料台中市長盧秀燕14日在防疫線上記者會坦言，截至14日解隔8千多人，但血氧機的歸還率大概只有1成，雖然目前庫存還有7千多個，下一批也會到貨5千多個，數量還能夠支撐一段時間，還是希望市民「有借有還」，讓血氧機可以循環使用，照顧更多人的健康。

不過盧秀燕也說，有衛生所人員收到市民反應，認為血氧機本來就不需要，是市府自己要借的，還要特別歸還，相當麻煩，所以未來會優化程序，「我們會先送上關懷包，之後關懷人員打電話給你時，會主動詢問你『需要血氧機嗎』，如果你需要，就會有專人送達」。

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