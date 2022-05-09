趕不上火車「半路攔外送員」　1舉動暖哭她！網全讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃品臻／綜合報導

「這是今年最最棒的母親節禮物了」一名女網友發文表示，要準備趕火車時發現機車突然發不動，在大馬路上也攔不到任何一台計程車，由於時間已所剩無幾，無奈之下只好硬著頭皮詢問外送員可否載一程，第一位直接被拒絕，沒想到問到第二位對方竟一口答應，最終準時、順利上車，外送員超暖舉動掀起熱議。

這位女網友昨（8）日在臉書社團「花蓮同鄉會」發文表示，「16:00了，正當準備出門騎車去火車站搭車，怎知道機車這時候又鬧脾氣發不動了，好心急，走到大馬路準備坐計程車，卻攔不到任何一輛車。」

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原PO眼見時間已來到下午4時7分，打電話要叫車，但對方回覆無法讓她趕上下午4時30分的火車，無奈之下，她只好硬著頭皮詢問路邊的外送員，結果遭到拒絕，想著沒搭到車，假日機車也無法處理，失落的心情佔據原PO心頭。

然而天無絕人之路，原PO寫道，「失落的心情上湧的同時，我看到了另一位外送員先生，我燃起希望再問一次，向對方說明原因，沒想到我真的太幸運了，這位先生願意載我去搭火車」。對方答應後，她立馬飛奔回家拿安全帽，坐上外送員的車時已經下午4時14分，但一路上這名外送員非常注意安全，可以騎快時也特地加足電門趕路，到車站時還有足足6分鐘讓她進站。

▲原PO遇到超暖心的外送員。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

順利趕上火車也讓原PO非常感恩，「想給他一點點的補貼他回絕我了，我感動的要命，無奈我還要進站無法好好表示我的謝意，坐上火車終於可以好好喘息，卻也感動的哭了，還好有這位先生願意出手幫我，您不認識我卻願意幫我，真的太感謝您，對我而言這是今年最棒的母親節禮物了。」

貼文掀起熱議，網友們也都被外送員的暖舉感動，紛紛留言表示，「妳碰到貴人了」、「花蓮還是那麼有人情味」、「這情境真的很令人著急，讚賞這位先生的義舉」、「人間處處有溫情」、「真的是有問有機會，還好趕上」、「你下次可以換你幫助需要幫助的人～傳遞正能量」。