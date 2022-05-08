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花連+649！防疫假學生可領2快篩劑　畢業旅行延至5月後

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／花蓮報導

今（8）日指揮中心公布全國新增44294確診個案，其中花蓮新增649例，12歲以下有92人，13-18歲有40人，19-64歲有432人，65歲以上有85人；住院102人，居家照顧新增403人，累積4188人；目前累積確診人數共6770人。花蓮縣長徐榛蔚表示，因疫情嚴峻，預計將畢業旅行延到5月底或畢業典禮過後，視疫情狀況舉行。另外，針對學生3日防疫假的部分，花蓮縣府也會額外提供1劑快篩試劑使用。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

在醫院快篩部分，5月到醫院做快篩的人數減少，徐榛蔚表示，可見許多人在自家做快篩，讓繁重的醫療端能喘一口氣。快篩確診者可到部立花蓮等醫院作PCR，縣府已在急診室外設篩檢站，方便採檢分流。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

衛生局長朱家祥表示，目前花蓮醫療量能足夠，兒童部分，1歲以下小孩只要發燒，皆希望直接住院，且慈濟等醫院也都有針對確診兒童設立特別病房。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

在確診者自主回報疫調系統的部分，5/1-5/8共有3954個確診案例，但自主回報卻只有305件，回報率僅7.7%，會影響密切接觸者無法拿到居隔單，縣府呼籲確診者應確實回填自主回報單。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

在學生3日防疫假的部分，花蓮縣府額外提供1劑快篩，含CDC提供1劑，共2劑快篩提供給學生第1天和第4天使用；針對確診者滿7天解隔，縣府也額外提供1劑快篩，供第8天回去上班或外出時使用。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

另外，為使5/21、5/22國中教育會考即將登場，評估近日疫情風險，為讓孩子如期應考，各國中9年級孩子在考前一個禮拜，5/16-5/20暫停實體課程，調整為線上教學。

在影響學校授課的部分，今天新增15所學校進行暫停實體課程或防疫假，其中宜昌國小、明義國小、見晴國小附幼和富北國中4所學校，是適用5/8的新規定，小學部分暫停實體課3天，國中部分進行3天防疫假。另外沒進入校園的確診案例，共25所學校包含3位老師和33位學生。

▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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▲▼0508花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

 

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