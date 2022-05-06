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跛腳嬤「臉掛大傷口」待路邊！台中夫妻叫車送她　運將1句感動哭

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一對夫妻昨晚買宵夜時，瞥見路邊站了位行走不便的阿嬤，臉上還掛著不小的傷口，於是立刻到藥局買藥，並想送她去醫院或返家，起先阿嬤不斷拒絕，好在後來終於答應坐車，而運將的反應也讓人超感動，大票網友不禁淚讚直呼，「台灣就需要這樣的正能量」、「你們跟司機都是好人」。

女網友在「爆廢公社二館」提到，昨晚約9點，她和老公到台中水湳市場買宵夜時，看到一位行走不便的阿嬤，臉上好像怪怪的，於是上前詢問，「果真阿嬤臉上受傷了，而且傷口不小，我趕緊到藥局買藥，想先幫她處理一下，並打算叫救護車讓她去醫院包紮，但她一再拒絕。」

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後來，原po提議請老公載阿嬤回家，而且藥局老闆也大概知道她住哪，但老人家還是拒絕，「可能她也怕我們是不是壞人什麼的，於是我們就跟她說，不然叫車讓她坐回家，再度被拒絕後，又說不然陪她走回家。」

▲原po被運將大哥感動。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原po被運將大哥感動。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

在夫妻倆不氣餒的詢問下，老婆婆終於答應坐車了，於是她立刻叫車，而車子5分鐘後就抵達，「我問司機前方的路程需要多少，接著拿了300元，並跟他大概說明一下過程，爾後阿嬤坐上車，司機一再婉拒我拿的車錢。」

運將大哥說，「你們做愛心，我不跟你們收錢，真的不用，沒事的，你叫車按取消，我直接載阿嬤回家就好。」

這番話讓原po感動不已，直呼「回家後想給那個司機好評，可是上去看了看好像沒辦法，所以才會上來社團PO文，想再次跟司機表達感謝。您的幫忙，阿嬤才能平安到家，不知道這司機有沒有在這裡，真心想再次和您說聲謝謝。」

看到原po夫妻檔和運將大哥的善舉，網友們紛紛淚讚，「好人一生平安」、「善的循環」、「你們太溫暖了，有你們真好」、「現在的社會上，很難得有像你們夫妻和那位司機那麼好心人了，感恩」、「台中人的好風景，給讚」、「善良是會傳染的，謝謝你們夫妻倆跟司機」。

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