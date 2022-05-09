快訊／2縣市大雨特報！　水氣最多時間曝

記者許展溢／台北報導

氣象局提醒這一週各地都容易下雨，今（9日）上午因華南雲雨區東移，針對東北部及東部地區，發布「有局部大雨發生的機率」，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

▲氣象局針對東北部發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）



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根據氣象局預報，今天華南雲雨區東移，大氣水氣雲量仍偏多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢，外出應攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，夜晚至清晨各地低溫大多在22至24度間，白天高溫，北部及東半部25至28度，中南部地區29至32度，體感溫暖微熱。

▲宜蘭、花蓮要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。（圖／氣象局）



週二、週三（10日、11日）台灣附近轉為偏南風，天氣將回暖；水氣減少，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，但午後大台北地區及其他山區仍有局部短暫陣雨。週四（12日）鋒面接近，大氣環境又趨不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報中心課長林秉煜提醒，週四開始鋒面接近，各地降雨機率提高、降雨範圍擴大、時間也會拉長。週五至週日鋒面加上東北季風影響，屆時各地會有局部較大雨勢，會出現「短延時強降雨」，各地可能有淹水情形，須特別留意。