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花蓮夫妻造謠「前總統新冠病逝」！下場糗大了：我開玩笑的

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社記者張祈花蓮縣7日電

男子尹垣程及中國配偶劉慧在台經營「帝吧中央集團軍」等臉書社團，發布多篇疫情謠言。經花蓮檢方起訴，2人請求認罪協商，一審尹男遭判刑3月、劉女拘役40天，得易科罰金。

花蓮檢方調查，37歲的尹垣程5年前承接管理臉書社團「帝吧中央集團軍」及粉絲專頁「帝吧根據地」，立場為支持一個中國，因經常違反臉書社群規範遭禁用，因此找人用繪圖軟體，把他人健保卡、護照修改為假身分，申請多分身帳號。

檢調人員查出，劉慧則用繪圖軟體修改「香港永久性居民身分證」偽造假分身，向臉書申請帳號，2人於109年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，於臉書社團散布、核准假消息文字。

起訴書指出，尹垣程核准貼文包括造假國家安全局密報公文圖片，散布「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」、「蔡英文總統疑感染武漢肺炎送治」等不實謠言。

尹垣程夫妻民國109年遭持搜索票逮捕移送法辦，尹垣程否認犯行，向檢方辯稱貼文是開玩笑的，審核文章沒有注意看就批准等。但檢方查出尹垣程批准貼文並非一律統一發布，而是部分准許、部分拒絕，主觀出於散播COVID-19不實訊息目的。

花蓮地檢署依偽造文書等罪對尹垣程夫妻提起公訴，2人改口認罪，請求協商認罪換取輕判。

花蓮地方法院一審判決，尹垣程犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪處有期徒刑3月、犯變造特種準文書罪，處拘役50日；劉慧犯行使變造特種準文書罪，處拘役40日，緩刑2年，得易科罰金。

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