快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3　18娛樂場所出現足跡

▲高雄市長陳其邁說明今日疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市7日新增2124例本土個案，確診數字首度突破2千。市長陳其邁主持防疫記者會時表示，今日增加幅度最多仍是密切接觸者，尤其風險最高的是職場、校園、餐飲娛樂場所。

今日疫情狀況，外縣市旅遊史69例，特定娛樂場所有21例，密切接觸者1821例(同住親友766例、餐飲娛樂339例、職場環境684例、高風險區域32例)，居隔期間陰轉陽個案有172例，新案疫調中有41例。

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市長陳其邁表示，今日增加幅度最多仍是密切接觸者，有1821例，昨天是1436例，增加將近400例，其中風險最多是職場校園接觸者和餐飲娛樂場所，保護自己的做法就是戴好口罩，另外就是要打疫苗，假如疫苗覆蓋率高，傳播力相對低。

統計2021年第34周至2022年5月6日，快篩人數有13萬1467人，其中有1596人快篩陽性經開立轉介單至醫院採檢，有1204人PCR陽性，因症就醫比例高。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日外縣市旅遊史69例，近日北部旅遊史相對少，不過中南部地區人數還是相當多，與國人工作、旅遊需求相關；特定娛樂場所有21例分布於18個場域，大多屬於社區感染對象進入消費，只有4處是工作人員確診，經過疫調也能找到感染途徑，非內部感染。

▲衛生局分析密切接觸者感染來源，發現職場群聚就佔據2/3。（圖／高雄市政府）

進一步統計密切接觸者1821例，並分析通報個案來源結構，特別要注意到職場校園部分，職場群聚有589例，佔了三分之二。校園部分，防疫情形有壓制狀況。高風險場域有24例，也屬於人口群聚。

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