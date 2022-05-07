母親節疫情嚴峻！　蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

▲台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，舉辦鄧麗君懷念音樂會公益活動，在疫情嚴峻下，用最熟悉的音樂旋律療癒人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節即將到來，也是軍中情人鄧麗君逝世27週年的日子，中華民國青年音樂研習學會執行長、台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，6日下午在北區長榮新城舉辦鄧麗君懷念音樂會公益活動，在疫情嚴峻下，用最熟悉的音樂旋律療癒人心。

鄧麗君膾炙人口的歌曲，甜蜜蜜、夜來香、小城故事、何日君再來、我只在乎你等一系列近20首歌，由蔡宗豪及鄧麗君歌曲決賽選手林家安、馬萱憼等人輪番演唱，理事長蔡建男更親自擔任貝斯手，讓台下觀眾聽得陶醉，身體也跟著擺動，暫時忘卻疫情的煩憂。

蔡宗豪表示，現在疫情嚴峻，許多家庭減少外出活動，我們希望大家待在家，就有表演可以看，所以特別選在開放式的住宅中庭，讓不便下樓的民眾，在樓上陽台就能欣賞，他也特別彈吉他獻唱「月亮代表我的心」，蔡宗豪說，音樂可以撫慰心靈也能分享喜悅，疫情期間有許多受影響的攤販店家及逝去的生命等，他想透過這首歌的情感，表達內心的不捨，以及祝福大家平安健康。

現場觀眾知道蔡宗豪要參選市議員，聽音樂的同時，也不忘給他加油打氣，住戶黃錫熊說，這個社會要給年輕人出頭，蔡宗豪有熱情、有很好的親和力，很認真做工作「愛乎伊出頭天」，另名女住戶則感動表示，我這次才認識蔡宗豪，這個孩子很真誠、很老實、很謙虛，國民黨就需要這樣的人才，台南市議會也需要這樣的年輕人，我很支持他，國民黨有希望了。

這次活動由中華民國青年音樂研習學會主辦，台南市赤崁文化關懷協會協辦，建達文創執行，包括學會理事長蔡建男、協會理事長廖維怡等人都到場共襄盛舉。